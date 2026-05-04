לקראת יומא דהילולא בל״ג בעומר, חלה התעוררות אדירה בקרב הציבור, כאשר רבבות חסידים מצטרפים ללימוד הזוהר היומי במסגרת חבורות “אתכנשו” שע"י מבצר התורה "אור הרשב"י". היוזמה, שהחלה בשנים האחרונות, מקבלת השנה תנופה מיוחדת – דווקא על רקע המצב והקושי להגיע פיזית לציון הקדוש.

אם בעבר הצטרפו למיזם קהילות הקודש בעלזא, ויז’ניץ, תולדות אהרן, רחמסטריווקא, נדבורנה, סערט ויזניץ – הרי שבימים אלו נרשמת התרחבות משמעותית נוספת, עם הצטרפותן של שמונה קהילות חדשות: תולדות אברהם יצחק, טשערנאביל, קרעטשניף, מחנובקא בעלזא, דזיקוב ויזניץ, ערלוי, סאדיגורא ולעלוב.

השיא נרשם בשבוע שעבר, כאשר למעלה מ־150 נציגים מקהילות הקודש השתתפו בכינוס מיוחד שנערך לקראת ההילולא. במהלך הכינוס נשאו דברים רבנים ואישי ציבור, בהם הרב שלמה בינעט שעמד על גודל זיכוי הרבים בלימוד הזוהר, הרב יוסף אריה גפנר – מייסד ויו״ר חבורות “אתכנשו”, וכן הר״ר אהרן היינה, המלווה את הפעילות בעצה ובמעש לאורך כל השנה.

לדברי המשתתפים, מדובר בהתעוררות של ממש: “כשאין אפשרות להגיע למירון – עם ישראל מוצא את הדרך להתחבר לרשב״י דרך תורתו. זו לא רק חלופה, זו עלייה פנימית”.

נציגי הקהילות מציינים כי השנה יותר מתמיד ניכרת מגמה ברורה: גדולי ישראל וגדולי האדמורי"ם שליט"א מעודדים את הציבור להתחבר לאורו של רשב״י דרך לימוד הזוהר, מתוך הבנה כי זהו החיבור האמיתי והעמוק ליומא דהילולא.

כך, בצל הכיסופים הגדולים למירון, מתברר כי האור של רשב״י ממשיך להאיר – אולי יותר מתמיד.