לאור המצב, התייחס הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, בשיעורו השבועי לנושא העלייה למירון בל״ג בעומר.

בדבריו הביע מרן ביקורת חריפה כלפי אלו המסכנים את עצמם ועולים למירון בניגוד להנחיות, תוך סיכון חייהם. בדבריו הדגיש מרן הראשון לציון כי פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, ובמצב הנוכחי, כאשר המומחים מסכימים כולם כי קיים חשש וממשי לפיקוח נפש, יש להתרחק מכך.

״לגבי המצב במירון", אמר הרב, "אני שומע יש אנשים בחוגים מסוימים שלא מוכנים לוותר על מירון. יחסמו את הדרכים,

הם ימצאו דרך איך לעקוף. מסירות נפש, ככה הם טוענים, מסירות נפש למען רבי שמעון בר יוחאי. כאילו שרבי שמעון בר יוחאי מבקש מהם שיעלו למירון", תיאר הראשון לציון.

"קודם כל אנחנו צריכים לדעת, התורה הקדושה שלנו היא תורת חיים. פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. וכאן אין צל-צילו של ספק שהמומחים לדבר, פה-אחד טוענים שיש כאן ממש ספק פיקוח נפש, חשש גדול של פיקוח נפש, בפרט שהם בלבנון שם שומעים ויודעים שעולים יהודים למירון", הטעים הרב.

"ואז אדרבה, בכוונה באותו יום הם יורים לכיוון הזה. בימים האחרונים היו כמה וכמה נפילות בסמוך לשטח של מירון. עכשיו, אם פיקוח נפש דוחה שבת, פיקוח נפש לא ידחה ל״ג בעומר?", תהה רבי דוד יוסף.

הרב זעק: "ריבונו של עולם, איפה כתוב בתורה לעלות בל״ג בעומר למירון? ל״ג בעומר במירון זה דבר שהתחיל לפני כמה מאות שנים.

רבנו האר״י היה עולה, כל זה טוב ויפה שיש עלייה כמו שצריך. אבל ללכת ולסכן את החיים שלנו? בא אחד ואומר לי, מה אתה מדבר?

״שומר מצווה לא ידע דבר רע״, מה זאת אומרת? זכותו תגן עלינו, איך אנחנו צריכים לפחד? זכותו תגן עלינו.

זה דעות שהן מחוץ לתורה שלנו. מי שמדבר כך, אין לו שיג ושיח, אין לו קשר לתורה שלנו", אמר רבי דוד בנחרצות.

"כתוב בתורה אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם. לא היה אסון לפני כמה שנים במירון?! ארבעים וחמישה הרוגים, השם ירחם.

אז איפה תלך הטענה שלהם שרבי שמעון בר יוחאי שומר עלינו? אם יש חשש סכנה, לא יעזור, אין דבר כזה.

אדם אסור להכניס את עצמו בחשש סכנה, בטענה הוא ישמור עליי. מה זה צריך להיות? איזה מין טענה זאת אנשים איבדו את השכל בדברים האלה. חושבים לא בהיגיון.

אם שבת ויום כיפור אנחנו דוחים מפני פיקוח נפש? כך כתוב בשולחן ערוך, כשהרופא קובע שהחולה צריך לאכול ביום הכיפורים, הוא חייב לשמוע בקול הרופא. נו, אז הוא יגיד לו שומר מצווה…? אני לכבוד יום הכיפורים…

האיש הזה, אם קורה לו משהו, לא רק שהוא לא מת על קידוש השם אלא הוא מאבד עצמו לדעת פשוטו כמשמעו. אז קל וחומר פה שברגע שיהיו קבוצה יותר גדולה של אנשים וחלילה יקרה משהו קודם כל יש סיכוי יותר שהם יפגעו כמו שאמרתי ודבר שני הציבור לא יוכל לברוח משם וירמסו אחד את השני ויחזור האסון עוד הפעם, לכן שומר נפשו ירחק מזה לא לעלות למירון בשום פנים ואופן", פסק הרב.

"כל אחד ואחד שישב ידליק נר וילמד לעילוי נשמת רבי שמעון בר יוחאי זכותו תגן עלינו״.