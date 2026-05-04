ביקור רב רושם ערך השבוע ראש הישיבה הגאון רבי חיים פיינשטיין, בהיכל ישיבת "אהל תורה" בשכונת 'רמת שלמה' בירושלים, בראשות הגר"ש מועלם, שם נשא דברי התעוררות וחיזוק לקראת חג קבלת התורה בפני מאות התלמידים.

בפתח דבריו עמד הגר"ח על רום דרגת עמל התורה, כשהוא מבאר כי הלומד זוכה למעלה הגבוהה אף מזו של כהן גדול הנכנס לפני ולפנים. ראש הישיבה הרחיב על מהות החיבור הפנימי לתורה, וכיצד על ידי עמל ויגיעה היא הופכת לקניינו האישי והנצחי של הלומד.

בדבריו התייחס ראש הישיבה במישרין למסע ההסתה ולגזירות המושתות על עולם התורה בתקופה האחרונה. הגר"ח רומם את קרנם של בני הישיבות ואברכי הכוללים ואמר כי לומדי התורה הם תכלית הבריאה כולה, וכי דווקא הם הנמצאים ב"צד החזק".

הגר"ח ציטט את דברי ה'חפץ חיים' לפיהם החכמה במלחמה היא להיות עם הצד המנצח: "במלחמה הזו ברור כי הצד של לומדי התורה הוא הצד החזק, כי זה הצד של התורה ושל הקדוש ברוך הוא".

בהמשך דבריו, התריע ראש הישיבה בחריפות חסרת תקדים מפני הניסיונות לפתות את בחורי הישיבות למסלולי הצבא השונים. הגר"ח ציין את דברי רבנו חיים הלוי זצ"ל שכל כוונתם היא לעקור את היהדות, ואמר: "מה שמפרסמים שיש פלוגה חרדית או חבורה חסידית וכדומה, אינם אלא שקר גס בכוונה להעביר על דת", ושכל בחור ידע סיים ראש הישיבה את דבריו: "מי שהולך למסגרת צבאית – שווה הדבר כאילו הלך לכנסייה או לכומר, שהם מקומות של שמד".