בהיכל ישיבת 'עטרת צבי', התכנסו אתמול (שלישי) המוני תלמידים, רבנים ומוקירי זכרו של ראש הישיבה הנערץ, הגאון רבי אברהם אלטמן זצ"ל, לעצרת התעוררות ונהי במלאת שבעה להסתלקותו.

מעמד הכינוס נערך בהיכל הישיבה ברחוב האדמו"ר מגור בעיר, מקום בו הרביץ ראש הישיבה תורה ויראה במשך עשורים.

במהלך המעמד נשאו דברים גדולי תורה וראשי ישיבות, שביכו את האבידה הגדולה לעולם התורה: הגאון רבי צבי דרבקין, ראש ישיבת גרודנא. עמד בדבריו על גדלותו בתורה של המנוח ועל הדרך המיוחדת שהנחיל לתלמידיו, תוך שהוא משמיע דברי נחמה למשפחה ולתלמידים היתומים. הגאון רבי ישראל בונם שרייבר, רב קהילת 'בני פנחס'. נשא דברי התעוררות ועמד על הקשר המיוחד של ראש הישיבה עם הקהילה התורנית בעיר. הגאון רבי בנימין פינקל, משגיח ישיבת מיר, כדרכו בקודש, עורר את הלבבות בדברי כיבושין והספיד את דמותו של ראש הישיבה שהקרין יראת שמיים טהורה בכל הליכותיו. הגאון רבי נחום משה גוטנטג, מתלמידיו המובהקים, תיאר בערגה את דמותו של רבו וכיצד עיצב את עולמם הרוחני של תלמידי הישיבה לאורך השנים. הגאון רבי יהודה סבח, רו"מ 'תפארת דוד', העלה קווים לדמותו של המנוח ומסירותו למען הקמת עולה של תורה באשדוד.

את חתימת שורת ההספדים נשא בנו, ממלא מקומו וממשיך דרכו בהנהגת הישיבה, הגאון רבי אליהו מאיר אלטמן, בדברים נרגשים ובקול חנוק מדמעות, נפרד מאביו הגדול והבטיח להמשיך את מורשתו המפוארת של ראש הישיבה זצ"ל, למען המשך פריחתה של ישיבת 'עטרת צבי'.