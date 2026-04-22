הנשיא דונלד טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש מול איראן, אך נראה כי בטהרן מעדיפים להשיב בלוחמה פסיכולוגית דיגיטלית.

סרטון בינה מלאכותית חדש שהופץ ברשתות החברתיות האיראניות מציג את הנשיא האמריקאי כמי שמנהל דיאלוג עם חדר ריק, בעודו מאיים ומבטיח הבטחות ללא צד שני בשולחן הדיונים.

​הסרטון הסאטירי מגיע על רקע הודעתו של טראמפ ברשת "Truth Social", לפיה נענה לבקשת פקיסטן להשהות את המתקפות. "אני מאריך את הפסקת האש עד שהמנהיגים שלהם יוכלו להציג הצעה מאוחדת", הצהיר הנשיא.

דבריו אלו זכו ללעג מצד גורמים איראנים שטענו כי מדובר ב"תכסיס לקניית זמן" וכי המשא ומתן כלל לא התקדם כפי שטראמפ מנסה להציג.

​בתיעוד המונפש נראה טראמפ יושב מול דגלי איראן וכיסאות מיותמים, כשהוא מתרברב: "אנחנו מקיימים משא ומתן מצוין עם איראן". מיד לאחר מכן הוא עובר לאיומים ואומר: "אם איראן לא תגיע למשא ומתן... אנחנו נפציץ אותם". הסרטון מדגיש את חוסר התקשורת כאשר טראמפ צועק בתסכול: "אז איפה האיראנים?!".

​הסרטון מסתיים בטון משפיל עבור הנשיא, כאשר עוזר מגיש לו פתק ובו נכתב "טראמפ, שתוק!".

בתגובה לפתק, דמותו של טראמפ מתקפלת ומכריזה: "בסדר גמור... אז אני אאריך את הפסקת האש לבקשת פקיסטן".

