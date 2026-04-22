האיראנים לועגים לטראמפ בסרטון משעשע: יושב למשא ומתן עם עצמו - ומאריך את הפסקת האש

בסרטון בינה מלאכותית שפרסמו האיראנים בלעג לנשיא ארה"ב, נראה טראמפ מנהל משא ומתן עם עצמו, עד שמחליט להאריך את הפסקת האש (חדשות)

הנשיא דונלד טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש מול , אך נראה כי בטהרן מעדיפים להשיב בלוחמה פסיכולוגית דיגיטלית.

סרטון בינה מלאכותית חדש שהופץ ברשתות החברתיות האיראניות מציג את הנשיא האמריקאי כמי שמנהל דיאלוג עם חדר ריק, בעודו מאיים ומבטיח הבטחות ללא צד שני בשולחן הדיונים.

​הסרטון הסאטירי מגיע על רקע הודעתו של ברשת "Truth Social", לפיה נענה לבקשת פקיסטן להשהות את המתקפות. "אני מאריך את הפסקת האש עד שהמנהיגים שלהם יוכלו להציג הצעה מאוחדת", הצהיר הנשיא.

דבריו אלו זכו ללעג מצד גורמים איראנים שטענו כי מדובר ב"תכסיס לקניית זמן" וכי המשא ומתן כלל לא התקדם כפי שטראמפ מנסה להציג.

​בתיעוד המונפש נראה טראמפ יושב מול דגלי איראן וכיסאות מיותמים, כשהוא מתרברב: "אנחנו מקיימים משא ומתן מצוין עם איראן". מיד לאחר מכן הוא עובר לאיומים ואומר: "אם איראן לא תגיע למשא ומתן... אנחנו נפציץ אותם". הסרטון מדגיש את חוסר התקשורת כאשר טראמפ צועק בתסכול: "אז איפה האיראנים?!".

​הסרטון מסתיים בטון משפיל עבור הנשיא, כאשר עוזר מגיש לו פתק ובו נכתב "טראמפ, שתוק!".

בתגובה לפתק, דמותו של טראמפ מתקפלת ומכריזה: "בסדר גמור... אז אני אאריך את הפסקת האש לבקשת פקיסטן".

צפו בתיעוד.

הפסקת אשאיראןדונלד טראמפ

7
א. חזק. אין מה לומר. ב. מקוה שהם יעצבנו אותו עם זה וכיוצא בזה מספיק כדי שהוא יכסח אותם אחת ולתמיד. וימחק אותם ביחד עם השחצנות שלהם.
דני
6
טראמפ פחדן הסירטון באמת משעשע אפשר לומר שטראמפ הפסיד יצא 0
גאון
5
חח... מה לעשות, הפעם הם צודקים. טראמפ מפדח את עצמו עם ה"הפסקות אש" המדומות שלו. במקום לדבר איתם בשפה שהם מבינים רק כוח ועוד יותר כוח, הוא מתקפל כמו נמושה ורץ ל"הפסקת אש" עם עצמו וכמובן מכריח את ישראל לנצור אש כי הרי אנחנו מדינת חסות של ארצה"ב.. אבל מה אשמים החיילים הצדיקים בשדה הקרב שנופלים לשווא??
חח
4
מפסידים גרועים...
חיים
3
אני חושב שזה הסרטון הכי טוב שיצא להם בAI מאז הדובר מצא'ט GPT
הפקה מעולה
2
יצירה ישראלית מובהקת עם כל הסממנים כל הכבוד לאיראנים המדומים
יעקב
1
אהבתי ברמות אבל אני מאמין שטראמפ מתכנן משהוא גדול
מטורף

