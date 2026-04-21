"בוגד בארה"ב": מילה אחת שכתב סנאטור דמוקרטי זעזעה את המדינה

סנאטור דמוקרטי מקונטיקט, כריס מרפי, מצא את עצמו במרכז ביקורת חריפה ברשתות החברתיות ובקרב גורמים פוליטיים בארה״ב, לאחר שתגובה קצרה שפרסם ברשת X עוררה האשמות כי הוא “חוגג” הצלחות של איראן מול ארה״ב.

הסערה החלה בעקבות דיווח לפיו 26 כלי שיט איראניים המשתייכים ל“צי הצללים” הצליחו לעבור את המצור הימי האמריקני במפרץ עומאן. מרפי הגיב על הדיווח במילה אחת בלבד: “Awesome” (“מדהים”).

התגובה הציתה גל ביקורת חריף. דוברים רפובליקנים וגורמים בממשל האמריקני האשימו את מרפי כי הוא משדר תמיכה באיראן בזמן עימות צבאי. “ראשית, זה פשוט לא נכון. שנית, סנאטור דמוקרטי שמוחא כפיים למדינת הטרור מספר אחת – זה מביש,” כתב דובר הפנטגון שון פרנל.

גם ברשתות החברתיות הותקף הסנאטור. גורמים המזוהים עם טראמפ טענו כי מדובר ב“בגידה באינטרסים של ארה״ב”, ואחרים תהו האם חשבונו נפרץ. אחד המבקרים כתב כי מדובר ב“מה שנראה כמו שנאה עצמית של המדינה בעיצומה של מלחמה”.

מצדו של מרפי נמסר מאוחר יותר כי מדובר היה בסרקזם, וכי כוונתו הייתה לבקר את מדיניות הנשיא דונלד טראמפ במלחמה מול איראן. דובר מטעמו אמר כי “זו הייתה תגובה צינית. הסנאטור סבור שמדובר בניהול כושל של המלחמה מצד טראמפ, ללא אסטרטגיה אמיתית לסיום הסכסוך.”

עם זאת, הביקורת לא שככה. גורמים שמרניים המשיכו לטעון כי מדובר בהתבטאות בעייתית במיוחד בתקופה רגישה של עימות ימי מול איראן, במסגרתו ארה״ב מפעילה לחץ ימי וכלכלי על נתיבי הסחר במפרץ הפרסי ובמפרץ עומאן.