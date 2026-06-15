נתניהו במהלך ההצהרה ( צילום: אוליביה פיטוסי\בריכה )

מעל לחצי יממה חלפה מאז הכריז נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על ההסכם עם איראן, והערב (שני) בשעה 21:00 נשא ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהרה מיוחדת לציבור בישראל - בפעם הראשונה מאז נודע על חתימת ההסכם בין וושינגטון לטהרן.

"הצלנו את מדינת ישראל, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני", התבטא ראש הממשלה במהלך ההצהרה. "אני שומע אנשים שואלים - 'מה השגנו?'", הוסיף רה"מ, והמשיך: "הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית יחד עם ידידנו, יצאנו למטס התקיפה הגדול ביותר. סיכלנו את מדעני הגרעין, ערפנו את מנהיגי משטר הטרור, ריסקנו את מפעלי הגרעין, השמדנו טילים ואת רוב רובם של המפעלים". לדבריו, "הדבר הכי חשוב - שהצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית. איראן דהרה לגרעין ממש לפני עם כלביא. אם לא היינו פועלים כולכם הייתם בסכנת מוות המוני. כולנו היינו בסכנה הזו, ואת הסכנה הזו של חיסול אוכלוסיית ישראל - הרחקנו מעלינו לשנים". 11 שעות בשידור חי: מגיש החדשות חטף לעג בגלל אובססיה מוגזמת לטראמפ אריה רוזן | 21:36 "המאבק לא תם ונשלם", הוסיף. לדבריו, "אנחנו נצטרך להמשיך ולעמוד על המשמר, להיות חזקים ונחושים להגן על עצמנו. נשאר ברצועת הביטחון ככל שיידרש. זה נכון גם מול זרועות הטרור של איראן שבהם פגענו באופן חסר תקדים. עשינו זאת בעזה, בלבנון, במחנות הפליטים בכל מקום". בהמשך, במענה לשאלת העיתונאים בנושא הבהיר ראש הממשלה כי הוא מתכנן לרוץ לתפקיד בבחירות הקרובות, ואף "מתכנן לנצח".

טראמפ וחמינאי הבן ( עיבוד תמונה: AI )

ואנס: חתמנו דיגיטלית

בתוך כך, סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס עדכן כי ארצות הברית ואיראן חתמו דיגיטלית על ההסכם, לקראת החתימה הרשמית הצפויה ביום שישי הקרוב. על פי הדיווחים, ההסכם כולל הארכה של הפסקת האש ב-60 ימים נוספים, פתיחה מלאה של מצר הורמוז והסרת מוקשים, בתמורה להסרה הדרגתית של המצור הימי האמריקני והקלה בסנקציות על ייצוא הנפט האיראני.

עם זאת, ואנס הבהיר כי טרם ברור האם הנשיא טראמפ יעניק למסמך את אישורו הסופי. "קשה לומר מתי או אם הנשיא עתיד לחתום", ציין ואנס בפני כתבים, והוסיף: "אנו עדיין בוחנים את הפרטים הסופיים".

גם בממשל האמריקני נמסר כי ישראל לא צריכה לסגת מלבנון כתנאי להסכם, וכי לירושלים נשמרת הזכות המלאה להגנה עצמית. טראמפ עצמו הבהיר: "איראן לא תקבל כלום עד שתעשה מה שצריכה לעשות".