איראנים גולים קיבלו את פני נבחרת הכדורגל הלאומית של איראן, המייצגת את המשטר בטהרן, תוך שהם מניפים את דגלי ישראל, ארצות הברית וממלכת איראן מתקופת שלפני המהפכה האיסלאמית.
המפגינים הביעו מחאה נגד השלטון בטהרן על רקע המלחמה שזה עתה הסתיימה בין ארה"ב לאיראן.
האיראנים קיבלו אישורי שהייה ולינה מיוחדים המיועדים לשחקנים, וזאת במסגרת משחקי גביע העולם בכדורגל (המונדיאל) המתקיים בימים אלו בין היתר ברחבי ארצות הברית.
שלטונות איראן איימו מנגד כי יורו לנבחרת להפסיק את משחקיה בטורניר אם יונפו באצטדיונים דגלים בלתי מורשים.
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