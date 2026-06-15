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איראנים גולים קיבלו את פני נבחרת הכדורגל הלאומית של איראן, המייצגת את המשטר בטהרן, תוך שהם מניפים את דגלי ישראל, ארצות הברית וממלכת איראן מתקופת שלפני המהפכה האיסלאמית.