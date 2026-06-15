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נבחרת המשטר הגיעה לארה"ב - האיראנים קיבלו אותה עם דגלי ישראל | צפו

איראנים גולים קיבלו את פני הנבחרת האיראנית של המשטר עם דגלי ישראל, ארה"ב וממלכת איראן | האיראנים קיבלו אישורי שהייה ולינה במסגרת המונדיאל המתקיים בין היתר בארה"ב (בעולם) 

איראנים גולים קיבלו את פני נבחרת הכדורגל הלאומית של , המייצגת את המשטר בטהרן, תוך שהם מניפים את דגלי ישראל, ארצות הברית וממלכת איראן מתקופת שלפני המהפכה האיסלאמית.

המפגינים הביעו מחאה נגד השלטון בטהרן על רקע המלחמה שזה עתה הסתיימה בין ארה"ב לאיראן.

האיראנים קיבלו אישורי שהייה ולינה מיוחדים המיועדים לשחקנים, וזאת במסגרת משחקי גביע העולם בכדורגל (המונדיאל) המתקיים בימים אלו בין היתר ברחבי ארצות הברית.

שלטונות איראן איימו מנגד כי יורו לנבחרת להפסיק את משחקיה בטורניר אם יונפו באצטדיונים דגלים בלתי מורשים.

איראןלוס אנג'לסמונדיאל

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