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שבר שיא?

11 שעות בשידור חי: מגיש החדשות חטף לעג בגלל אובססיה מוגזמת לטראמפ 

ג'ים אקוסטה, מגיש לשעבר ב-CNN, שידר במשך 11 שעות מחוץ למרכז קנדי בציפייה להסרת שמו של טראמפ מהבניין. הוא אף השווה זאת לנפילת חומת ברלין וגרר גל של לעג ברשתות החברתיות (מעניין)

ג'ים אקוסטה בשידור החי שזכה לתגובות לועגות (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

ג'ים אקוסטה, לשעבר מגיש בכיר ב-CNN וכיום יוצר תוכן ביוטיוב, שידר במשך כמעט 11 שעות מחוץ למרכז קנדי בוושינגטון בציפייה להסרת שמו של מהמבנה. במהלך השידור השווה אקוסטה את האירוע לנפילת חומת ברלין ואמר: "זה סימן שהאנושות יכולה לעמוד מול עריצות".

הרקע לאירוע הוא החלטת הנהלת המרכז מדצמבר 2025 לשנות את שמו ל"מרכז הזיכרון לאמנויות הבמה על שם דונלד ג'יי טראמפ וג'ון פ' קנדי". לאחר תביעה שהגישה חברת קונגרס דמוקרטית, פסק בית משפט פדרלי בשבוע שעבר כי יש להשיב את השם המקורי.

באופן אירוני, אקוסטה עצמו החמיץ את רגע הסרת האותיות לאחר שעזב לביתו כדי לישון, ורק לאחר שהמפיק שלו התקשר אליו חזר למקום. כששב, טען כי העובדים ביצעו את ההסרה בשעה 3 לפנות בוקר והציבו יריעת בד גדולה כדי "להגן על טראמפ ועל רגשותיו מההשפלה".

בהמשך תקף את הנשיא ואמר כי טראמפ "הדביק את שמו באופן לא חוקי ומתנשא על חזית המרכז", והוסיף שהוא "מתנהג כמו ילד קטן שלא רוצה להחזיר את הצעצוע שלו".

הסרטונים מהשידור הפכו ויראליים ברשת X וגררו גל לעג. אחד הגולשים כתב: "כן, בדיוק כמו נפילת חומת ברלין, רק בלי ההמונים ועם אדם אחד שמדבר לעצמו". מגיב אחר לעג להשוואה בין "עשרות שנים של דיכוי קומוניסטי" לבין "שלט על בניין".

ארה"בדונלד טראמפויראליCNNמוזר
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