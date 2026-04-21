הואשם בהצתת מסגד בטהרן: איראן הוציאה להורג 'מרגל ישראלי'

אזרח איראני הוצא להורג לאחר שהואשם בריגול עבור ישראל והצתת מסגד | ההוצאה להורג הגיעה ברקע גל מחאות רחב היקף שפקד את איראן בתחילת השנה (בעולם)

מימין אמירעלי מירג'עפרי, משמאל הצתת מסגד במהלך המחאות באיראן (צילום: מתוך רשתות ערביות)

לפי דיווחים בתקשורת אופוזיציה איראנית, אמירעלי מירג'עפרי הוצא להורג במדינה לאחר שהורשע כי עמד בראש רשת הקשורה למודיעין הישראלי.

מירג'עפרי הואשם בין השאר כי הצית מסגד בטהראן במהלך המחאות בחודש ינואר, כך לפי סוכנות הידיעות של מערכת המשפט מיזאן.

לפי הדיווח, הוא הורשע בהצתת מסגד קולחק ובהובלת “פעילות נגד הביטחון”, וגזר דינו אושר על ידי בית המשפט העליון והוצא לפועל בשעות הבוקר המוקדמות.

ההוצאה להורג הגיעה ברקע גל מחאות רחב היקף שפקד את בתחילת השנה, ודוכא במסגרת מה שמתואר כגל הדיכוי הגדול ביותר בתולדות הרפובליקה האסלאמית.

מודיעיןהוצאה להורגמחאותהצתותאיראן
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

