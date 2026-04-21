הואשם בהצתת מסגד בטהרן: איראן הוציאה להורג 'מרגל ישראלי'

לפי דיווחים בתקשורת אופוזיציה איראנית, אמירעלי מירג'עפרי הוצא להורג במדינה לאחר שהורשע כי עמד בראש רשת הקשורה למודיעין הישראלי.

מירג'עפרי הואשם בין השאר כי הצית מסגד בטהראן במהלך המחאות בחודש ינואר, כך לפי סוכנות הידיעות של מערכת המשפט מיזאן.

לפי הדיווח, הוא הורשע בהצתת מסגד קולחק ובהובלת “פעילות נגד הביטחון”, וגזר דינו אושר על ידי בית המשפט העליון והוצא לפועל בשעות הבוקר המוקדמות.

ההוצאה להורג הגיעה ברקע גל מחאות רחב היקף שפקד את איראן בתחילת השנה, ודוכא במסגרת מה שמתואר כגל הדיכוי הגדול ביותר בתולדות הרפובליקה האסלאמית.