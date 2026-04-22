כיכר השבת
ברקע הפסקת האש

בודקים את הגבולות של טראמפ: תקרית חריגה הבוקר במצרי הורמוז

דיווחים על ירי איראני לעבר ספינת מכולות במצרי הורמוז, ככל הנראה לאחר שלא נשמעה להוראת משמרות המהפכה | בשלב זה לא ברור באיזו ספינה מדובר, אולם דווח כי אין נפגעים באירוע | המתקפה מתרחשת שעות לאחר שהנשיא טראמפ נתן ארכה נוספת לטהרן (חדשות) 

חילופי אש במצר הורמוז מאיימים הבוקר (רביעי) על היציבות השברירית באזור, לאחר שספינות של משמרות המהפכה תקפו אוניית משא אזרחית, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

האירוע התרחש בזמן שמאמצים דיפלומטיים בפקיסטן מנסים למנוע הסלמה נוספת בין וושינגטון לטהרן, לאחר ש הודיע אמש על הארכת הפסקת האש.

סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווחה כי אוניית מכולות ספגה ירי ישיר מנשק קל ובינוני בשעה 7:55 בבוקר. לפי הדיווח, שתי ספינות תותחים איראניות התקרבו לכלי השיט ופתחו באש ללא התראה מוקדמת או ניסיון ליצור קשר אלחוטי.

כתוצאה מהירי נגרם נזק למספר מכולות על סיפון האונייה, שהגיעה לעצירה זמנית בלב הים. עם זאת, גורמי ביטחון מסרו כי "לא נרשמו פגיעות בקרב אנשי הצוות" וכי לא נגרם נזק לספינה עצמה.

התקיפה מגיעה בתיזמון רגיש במיוחד, שעות בודדות לאחר הודעת הבית הלבן על הארכת הפסקת האש במטרה לקדם משא ומתן.

משמרות המהפכהמצרי הורמוזאיראןדונלד טראמפ

