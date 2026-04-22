בודקים את הגבולות של טראמפ: תקרית חריגה הבוקר במצרי הורמוז

חילופי אש במצר הורמוז מאיימים הבוקר (רביעי) על היציבות השברירית באזור, לאחר שספינות של משמרות המהפכה תקפו אוניית משא אזרחית, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

האירוע התרחש בזמן שמאמצים דיפלומטיים בפקיסטן מנסים למנוע הסלמה נוספת בין וושינגטון לטהרן, לאחר שהנשיא טראמפ הודיע אמש על הארכת הפסקת האש.

סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווחה כי אוניית מכולות ספגה ירי ישיר מנשק קל ובינוני בשעה 7:55 בבוקר. לפי הדיווח, שתי ספינות תותחים איראניות התקרבו לכלי השיט ופתחו באש ללא התראה מוקדמת או ניסיון ליצור קשר אלחוטי.

כתוצאה מהירי נגרם נזק למספר מכולות על סיפון האונייה, שהגיעה לעצירה זמנית בלב הים. עם זאת, גורמי ביטחון מסרו כי "לא נרשמו פגיעות בקרב אנשי הצוות" וכי לא נגרם נזק לספינה עצמה.

התקיפה מגיעה בתיזמון רגיש במיוחד, שעות בודדות לאחר הודעת הבית הלבן על הארכת הפסקת האש במטרה לקדם משא ומתן.