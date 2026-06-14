הפגנות מחאה פרצו הלילה (בין שבת לראשון) בבירת איראן טהרן, כאשר מפגינים קיצוניים יצאו בקריאות גנות חריפות נגד בכירי המשטר האיראני שמנהלים את המשא ומתן עם ארצות הברית. על פי דיווחים בערוצי התקשורת האיראניים, המפגינים קראו שלא לחתום על כל הסכם הבנות עם וושינגטון.

בין היעדים המרכזיים של זעם המפגינים: שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ויו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף, שנתפסים בעיני הקיצוניים כמי שמוכנים להתפשר מול המערב. "בושה לעראקצ'י", צעקו המשתתפים במחאה, בעוד אחרים קראו: "קאליבאף, עראקצ'י, מה עם הדם של המנהיג שלי?" - ביטוי למחאה על מה שהם רואים כבגידה במורשת המשטר ובזכר מנהיגיו.

המפגינים הקיצוניים מעלים טענה חריפה נגד צוות המשא ומתן האיראני: לטענתם, הוא פועל ללא אישור מפורש של המנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי. "שתיקתו של ח'אמנאי בנוגע לשיחות היא סימן ברור שהוא לא נתן את ברכתו", טענו המפגינים, תוך שהם מאשימים את הנהגת המשא ומתן בפעולה עצמאית.

ההפגנות מגיעות על רקע מתח פנימי גובר באיראן סביב ההסכם המתגבש עם ארצות הברית. בעוד שחלקים במשטר רואים בהסכם הזדמנות להקלה כלכלית ולהסרת סנקציות, הרי שהזרם הקיצוני חושש מפני מה שהוא תופס כהתקפלות מול המערב.

כזכור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי היום צפויה חתימה על הסכם מסגרת עם איראן, אך הסתירות בין ההודעות האמריקניות לאיראניות מעלות סימני שאלה לגבי מצב המשא ומתן האמיתי. בעוד שמשרד החוץ הפקיסטני דיווח על טקס חתימה מקוון, הרי שטהרן הכחישה כל תוכנית למשלחת לצאת לז'נבה.