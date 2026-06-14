כיכר השבת
הקיצוניים יוצאים למלחמה בהסכם

"מה עם דם המנהיג שלי?": הפגנות באיראן נגד ההסכם עם ארצות הברית

המחאה החריגה באיראן מפנה אש לעבר צוות המשא ומתן עם ארה"ב: המפגינים זעמו על שר החוץ ויו"ר הפרלמנט וצעקו "מה עם דם המנהיג?" | הטענה המרכזית ברחוב הקיצוני: השיחות מתנהלות ללא ברכת המנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי, ששומר על שתיקה (בעולם)

1תגובות
הפגנות באיראן. ארכיון

הפגנות מחאה פרצו הלילה (בין שבת לראשון) בבירת איראן טהרן, כאשר מפגינים קיצוניים יצאו בקריאות גנות חריפות נגד בכירי המשטר האיראני שמנהלים את המשא ומתן עם . על פי דיווחים בערוצי התקשורת האיראניים, המפגינים קראו שלא לחתום על כל הסכם הבנות עם וושינגטון.

בין היעדים המרכזיים של זעם המפגינים: שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ויו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף, שנתפסים בעיני הקיצוניים כמי שמוכנים להתפשר מול המערב. "בושה לעראקצ'י", צעקו המשתתפים במחאה, בעוד אחרים קראו: "קאליבאף, עראקצ'י, מה עם הדם של המנהיג שלי?" - ביטוי למחאה על מה שהם רואים כבגידה במורשת המשטר ובזכר מנהיגיו.

המפגינים הקיצוניים מעלים טענה חריפה נגד צוות המשא ומתן האיראני: לטענתם, הוא פועל ללא אישור מפורש של המנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי. "שתיקתו של ח'אמנאי בנוגע לשיחות היא סימן ברור שהוא לא נתן את ברכתו", טענו המפגינים, תוך שהם מאשימים את הנהגת המשא ומתן בפעולה עצמאית.

ההפגנות מגיעות על רקע מתח פנימי גובר ב סביב ההסכם המתגבש עם ארצות הברית. בעוד שחלקים במשטר רואים בהסכם הזדמנות להקלה כלכלית ולהסרת סנקציות, הרי שהזרם הקיצוני חושש מפני מה שהוא תופס כהתקפלות מול המערב.

כזכור, נשיא ארצות הברית הודיע כי היום צפויה חתימה על הסכם מסגרת עם איראן, אך הסתירות בין ההודעות האמריקניות לאיראניות מעלות סימני שאלה לגבי מצב המשא ומתן האמיתי. בעוד שמשרד החוץ הפקיסטני דיווח על טקס חתימה מקוון, הרי שטהרן הכחישה כל תוכנית למשלחת לצאת לז'נבה.

ארה"באיראןדונלד טראמפישראלהסכם עם איראןמוג'תבא חמינאי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מעולה
אדיר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר