נחיל הדבורים על כנף המטוס| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
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הנוסע תיעד: נחיל דבורים התמקם על כנף המטוס - כך פתרו את הבעיה | צפו
טיסה של חברת התעופה האמריקנית דלתא איירליינס התעכבה ביום חמישי בקנקון, בחופה המזרחי של מקסיקו, לאחר שנחיל דבורים התמקם על כנף המטוס | באופן משעשע, הבעיה נפתרה במהרה עם פתרון יצירתי במיוחד | צפו בתיעוד (תעופה)
אא
כיכר השבת |
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