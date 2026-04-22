כיכר השבת
תיעוד מטורף: רחפן אנטי-רחפנים רוסי בשם "יולקה" מנטרל כטב"ם אוקראיני

רחפן היירוט "יולקה" שנכנס לשימוש בצבא רוסיה מצליח לנטרל כטב"מים אוקראינים ללא צורך במערכות רדאר | בתיעוד נראה רגע השיגור מהקרקע ועד לנטרול המוצלח (בעולם)

הרחפן יולקה בפעולה (צילום: רשתות חברתיות 27א)

צבא רוסיה החל להשתמש במערכת "יולקה", כטב"ם יירוט זעיר המיוצר במוסקבה, המיועד להפלת רחפנים וכטב"מי תקיפה אוקראיניים.

המערכת שוקלת 1.3 קילוגרם בלבד ומשוגרת ממשגר ידני פשוט, מה שמאפשר לכוחות חי"ר בשטח הגנה אווירית ניידת וזולה ללא תלות בסוללות טילים יקרות או במערכות מכ"ם מורכבות.

​המיירט פועל במהירות של עד 230 קמ"ש ומסוגל להגיע לטווח של שלושה קילומטרים. לאחר שהמפעיל נועל על המטרה, המערכת משתמשת בבינה מלאכותית כדי להתביית על האובייקט באופן עצמאי. "כל כטב"ם יכול לזהות את מטרתו באופן עצמאי ולהתאים את נתיב הטיסה בזמן אמת כדי להגדיל את סיכויי היירוט", נכתב בדיווחים על הטכנולוגיה החדשה.

​מפקד רוסי המכונה "טיגר 34" ציין כי "הכטב"ם מוכיח יעילות גבוהה נגד מטרות אוויריות אוקראיניות, ומבטיח הגנה אווירית אמינה לכוחות החי"ר".

בגרסתה הבסיסית, המערכת אינה כוללת חומר נפץ ומשמידה את המטרה באמצעות התנגשות פיזית המנצלת את האנרגיה הקינטית של המיירט, מה שמוזיל משמעותית את עלות הייצור ליחידה.

​עם זאת, למערכת מגבלות תפעוליות ברורות, שכן היא אינה מצוידת באמצעי ראיית לילה ודורשת תנאי מזג אוויר יבשים וראות טובה. על פי הדיווחים, מחירה של יחידה בודדת עומד על כ-500 דולר, מה שהופך אותה לפתרון כלכלי מול האיום הגובר של כטב"מי ה-FPV בשדה הקרב.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר