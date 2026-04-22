צבא רוסיה החל להשתמש במערכת "יולקה", כטב"ם יירוט זעיר המיוצר במוסקבה, המיועד להפלת רחפנים וכטב"מי תקיפה אוקראיניים.

המערכת שוקלת 1.3 קילוגרם בלבד ומשוגרת ממשגר ידני פשוט, מה שמאפשר לכוחות חי"ר בשטח הגנה אווירית ניידת וזולה ללא תלות בסוללות טילים יקרות או במערכות מכ"ם מורכבות.

​המיירט פועל במהירות של עד 230 קמ"ש ומסוגל להגיע לטווח של שלושה קילומטרים. לאחר שהמפעיל נועל על המטרה, המערכת משתמשת בבינה מלאכותית כדי להתביית על האובייקט באופן עצמאי. "כל כטב"ם יכול לזהות את מטרתו באופן עצמאי ולהתאים את נתיב הטיסה בזמן אמת כדי להגדיל את סיכויי היירוט", נכתב בדיווחים על הטכנולוגיה החדשה.

​מפקד רוסי המכונה "טיגר 34" ציין כי "הכטב"ם מוכיח יעילות גבוהה נגד מטרות אוויריות אוקראיניות, ומבטיח הגנה אווירית אמינה לכוחות החי"ר".

בגרסתה הבסיסית, המערכת אינה כוללת חומר נפץ ומשמידה את המטרה באמצעות התנגשות פיזית המנצלת את האנרגיה הקינטית של המיירט, מה שמוזיל משמעותית את עלות הייצור ליחידה.

​עם זאת, למערכת מגבלות תפעוליות ברורות, שכן היא אינה מצוידת באמצעי ראיית לילה ודורשת תנאי מזג אוויר יבשים וראות טובה. על פי הדיווחים, מחירה של יחידה בודדת עומד על כ-500 דולר, מה שהופך אותה לפתרון כלכלי מול האיום הגובר של כטב"מי ה-FPV בשדה הקרב.