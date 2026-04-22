שעות לפני שהדד-ליין אמור היה לפוג, הודיע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי הוא דוחה את הדד-ליין למועד לא ידוע.

ממבט ראשון, ניכר כי הנשיא אינו מעוניין לחזור למלחמה עצימה מול איראן, דברים שכבר נכתבו פה בעבר - ונראה כי מתבררים כמדויקים.

ברור כי ההתנהלות ההפכפכה של הנשיא טראמפ בקביעת מועדי תקיפה, הצבת דד-ליין ולאחר מכן חזרה בו אינה משרתת את התדמית שלו או של ארה"ב, ומשדרת בעיקר חולשה וחוסר רצון לבצע את הבלתי נמנע.

ובכל זאת, ייתכן כי מאחורי הפוסטים הבלתי נגמרים וההתנהלות הלא ברורה של הנשיא טראמפ, מתבררת יותר ויותר אסטרטגיית מלחמה חדשה בה נוקט מעתה הממשל בוושינגטון.

ארה"ב עומדת כעת בפני צומת דרכים. המטרות שניתן היה להשיג באמצעות הפצצות אוויריות הושגו ברובן.

גם אם ברור שישראל הייתה מעוניינת להמשיך במסע השמדת היכולות האיראניות, מדובר במהלך שיביא לתועלת זמנית בעיקר. איראן הוכיחה יכולות שיקום מרשימות לאחר מבצע 'עם כלביא' וההערכות הן כי היא תצליח להשתקם גם כעת, לפחות באופן חלקי.

מטרה עיקרית בלחימה הנוכחית - השגת האורניום המועשר לרמה סף צבאית - טרם הושגה, כאשר הדרך היחידה בה ישראל וארה"ב תוכלנה לשים את ידיהן על החומר היקר תהיה באמצעות מבצע קומנדו קרקעי. התוכניות כבר מוכנות מזמן. ברור שלצורך כך נזדקק לחידוש לחימה עצים והשגת שליטה מחודשת על שמי איראן.

אלא שבמהלך המלחמה, נולדה מטרה נוספת: מצרי הורמוז. איראן הוכיחה כי היא מצליחה לעשות שימוש מקסימלי בשליטה הגיאוגרפית שלה במיצרים, באמצעות החזקת הכלכלה העולמית כבת ערובה מול הנשיא טראמפ.

למעשה, שתי דרכים אפשריות מצטיירות כעת בפני הנשיא טראמפ:

האפשרות הראשונה היא פתיחה במהלך קרקעי - מבצע קומנדו באיספאהן ושאר המקומות בהם מוחזק האורניום, לצד כיבוש חופי הורמוז והמעבר עצמו. הנשיא כבר הראה בעבר כי הוא אינו מעוניין להיכנס למלחמה ארוכה, ומעוניין לצמצם ככל הניתן פגיעה בחיי חיילים אמריקנים.

האפשרות השנייה הניצבת בפני הנשיא טראמפ כעת - האופציה בה נראה כי הוא בחר בשלב זה, היא לחנוק את איראן כלכלית. 500 מיליון דולר ביממה אינם דבר של מה בכך עבור קופת איראן הגוססת. חשוב לזכור שגם חיילי משמרות המהפכה דורשים משכורת בסוף חודש.

הנשיא טראמפ מקווה להשיג את מטרותיו באמצעות סחיטה של האויב האיראני וכלכלתו. את הדברים הוא כתב הבוקר באופן מפורש למדי:

"איראן קורסת כלכלית! הם רוצים שיפתחו את מצר הורמוז באופן מיידי - רעבים למזומן! מפסידים 500 מיליון דולר ביום. הצבא והמשטרה מתלוננים שהם לא מקבלים תשלום".

מוקדם יותר הלילה כתב הנשיא טראמפ שאם לא היה ממשיך לסגור את הורמוז, הוא היה נאלץ להפציץ "את כל המדינה".

"איראן לא רוצה שמצרי הורמוז ייסגרו, הם רוצים שיפתחו אותם כדי שיוכלו להרוויח 500 מיליון דולר ביום (וזה, אם כן, מה שהם מפסידים אם הם ייסגרו!). הם רק אומרים שהם רוצים שיסגרו אותם כי אני חסמתי אותם לחלוטין (סגורים!), אז הם פשוט רוצים "להציל את כבודם". אנשים פנו אליי לפני ארבעה ימים ואמרו, "אדוני, איראן רוצה לפתוח את המצרים, מיד." אבל אם נעשה את זה, לעולם לא תהיה עסקה עם איראן, אלא אם כן נפוצץ את שאר המדינה שלהם, כולל המנהיגים שלהם!".

נשיא ארה"ב בוחר להמשיך את המלחמה באיראן - ללא ירייה של כדור בודד. טראמפ מבין כי בשלב זה, המשך הלחץ הכלכלי על איראן הוא יותר אפקטיבי - וגם הרבה יותר זול עבור ארה"ב (שיקול לא מבוטל), מאשר חזרה ללחימה בקנה מידה מלא עם האויב השיעי.

מבחינת הנשיא טראמפ, הזמן משחק לטובתו, כך לפחות הוא סבור. נותר להמתין לראות אם איראן תישבר ראשונה בעקבות הפגיעה בכלכלתה, או שהמחסור בדלקים באירופה ובמערב שכבר מתרחש - ישכנע את ארה"ב להסיר את המצור.

למעשה, ייתכן כי סגירת המצרים משרתת מטרה נוספת של הנשיא טראמפ: לחץ על בעלות הברית על מנת שאלו שיצטרפו ללחימה נגד איראן, כאשר עתודות הנפט יאזלו במוקדם או במאוחר.

הנשיא טראמפ מביא את העולם לקצה, במטרה לקבל את מה שהוא רוצה, השאלה היא: מי ימצמץ ראשון.