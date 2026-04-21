במדינות המפרץ גובר החשש כי המגעים הדיפלומטיים בין וושינגטון לטהרן יובילו להסדר שיעניק לגיטימציה לשליטה האיראנית במצר הורמוז, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

גורמים באזור מזהירים כי המשא ומתן המתגבש באסלאמבאד מתמקד כעת בניהול המתיחות בנתיב הנפט העולמי ובמגבלות על העשרת אורניום, תוך זניחת הדרישות לפירוק מערך הטילים והמיליציות של איראן המאיימים על ביטחון המפרץ.

מקור במעגלי הממשל במפרץ הבהיר את שינוי סדרי העדיפויות וציין כי "בסופו של יום, הורמוז יהיה הקו האדום. זה לא היה נושא בעבר. עכשיו זה כן. היעדים השתנו".

בצד האיראני רואים במצר נכס אסטרטגי שנועד להרתעה ארוכת טווח. מקור ביטחוני איראני בכיר מסר כי "איראן התכוננה במשך שנים לתרחיש הכולל את סגירת מצר הורמוז, ותכננה כל צעד. כיום זהו אחד הכלים היעילים ביותר של איראן – סוג של מינוף גיאוגרפי המשמש כגורם הרתעה רב עוצמה".

המקור הגדיר את המקום כ-"נכס מוזהב ובעל ערך רב המושרש בגיאוגרפיה של איראן – כזה שהעולם לא יכול לקחת בדיוק משום שהוא נובע ממיקומה של איראן".

גם ברוסיה מחזקים את התפיסה הזו. דמיטרי מדבדב, סגן יו"ר מועצת הביטחון, התייחס לסוגיה וכתב כי "לא ברור איך תתפתח הפסקת האש בין וושינגטון לטהרן, אך דבר אחד בטוח – איראן בחנה את הנשק הגרעיני שלה. הוא נקרא מצר הורמוז. הפוטנציאל שלו אינו נגמר". אמירה זו מעצימה את החשש במפרץ כי המצר הפך לכלי מינוף המאפשר לאיראן לקבוע כללים חדשים באזור.

הביקורת במדינות המפרץ מופנית גם כלפי התנהלותה החד-צדדית של ארה"ב. אבתיסאם אל-קטבי, נשיאת מרכז המדיניות של האמירויות, אמרה ל'רויטרס' כי "מה שמתגבש היום אינו הסדר היסטורי, אלא הנדסה מכוונת של סכסוך בר-קיימא". היא הוסיפה בתסכול: "מי סובל מהטילים ומהשלוחים? ישראל, ובאופן ספציפי מדינות המפרץ. מה שיהיה עסקה טובה עבורנו הוא טיפול בטילים, בשלוחים – ובהורמוז. ונראה שלא אכפת להם מהטילים או מהשלוחים".

מומחים באזור קוראים לשינוי בגישה האמריקנית ושיתוף המדינות המקומיות בתהליך קבלת ההחלטות. עבדולעזיז סאגר, יו"ר מרכז המחקר של המפרץ, ציין כי "ארה"ב היא חלק בלתי נפרד מהביטחון האזורי... אבל זה לא אומר לפעול באופן חד-צדדי – ללכת בכל הכוח מבלי לשתף את האזור". נכון לעכשיו, מדינות המפרץ נותרות בערפל דיפלומטי, כשהן נושאות בנזקים הכלכליים של העימות מבלי להשפיע על פתרונו.

מומחים למזרח התיכון אומרים כי איראן הצליחה למעשה להעביר את מוקד השיח מתוכנית הטילים שלה ושלוחות הפרוקסי לנושא מיצרי הורמוז, לאחר שהתבררה מידת הנזק שהמעבר הימי הזה יכול לגרום לכלכלה העולמית.