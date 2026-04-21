במהלך הלילה ביצעו כוחות אמריקניים השתלטות וביקורת ימית על מכלית הנפט “M/T Tifani”, שאינה רשומה תחת מדינה, באזור האחריות של פיקוד האינדו-פסיפי (אזור הודו).

במשרד ההגנה האמריקני הדגישו כי מדובר במכלית שהוגדרה כמסייעת לרשתות סחר בלתי חוקיות וככזו שעליה הוטלו סנקציות, בשל חשד להעברת תמיכה חומרית לאיראן.

לדברי גורמים אמריקניים, הפעולה משתלבת במאמץ רחב לאכיפת הסנקציות הימיות ולסיכול פעילות של כלי שיט הקשורים לגורמים המוגבלים תחת סנקציות בינלאומיות.

עוד נמסר כי ארצות הברית תפעל באופן גלובלי לאכיפת הכללים במרחב הימי, במטרה לשבש רשתות בלתי חוקיות ולעצור כלי שיט מסומנים בכל מקום שבו הם פועלים. “המים הבינלאומיים אינם מקלט לכלי שיט תחת סנקציות”, נמסר בהודעת המשרד.

ההשתלטות אירעה יומיים בלבד לאחר שהצבא האמריקני השתלט על ספינה איראנית שניסתה להפר את המצור שמוטל על כלי השיט שיוצאים מאיראן, או עושים את דרכם אליה.

הנשיא טראמפ אמר שמדובר בספינת מטען גדולה, "במשקל קרוב לזה של נושאת מטוסים". לדבריו, "זה לא נגמר טוב עבורם" - וספינת הצי האמריקני גרמה ל"חור בחדר המנועים" של הספינה.