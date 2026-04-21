תיעוד דרמטי: כוחות צבא אמריקאיים משתלטים על מכלית הקשורה לאיראן

ארה"ב מחזקת אכיפת סנקציות ימיות עם השתלטות על מכליות נפט הקשורות לאיראן | משרד ההגנה מסר כי מדובר בחלק מהמאמץ הגלובלי לסיכול רשתות סחר בלתי חוקיות במים הבינלאומיים (בעולם)

ההשתלטות על הספינה
ההשתלטות על הספינה| צילום: צילום: Department of War
ההשתלטות על הספינה

במהלך הלילה ביצעו כוחות אמריקניים השתלטות וביקורת ימית על מכלית הנפט “M/T Tifani”, שאינה רשומה תחת מדינה, באזור האחריות של פיקוד האינדו-פסיפי (אזור הודו).

במשרד ההגנה האמריקני הדגישו כי מדובר במכלית שהוגדרה כמסייעת לרשתות סחר בלתי חוקיות וככזו שעליה הוטלו סנקציות, בשל חשד להעברת תמיכה חומרית ל.

לדברי גורמים אמריקניים, הפעולה משתלבת במאמץ רחב לאכיפת הסנקציות הימיות ולסיכול פעילות של כלי שיט הקשורים לגורמים המוגבלים תחת סנקציות בינלאומיות.

עוד נמסר כי תפעל באופן גלובלי לאכיפת הכללים במרחב הימי, במטרה לשבש רשתות בלתי חוקיות ולעצור כלי שיט מסומנים בכל מקום שבו הם פועלים. “המים הבינלאומיים אינם מקלט לכלי שיט תחת סנקציות”, נמסר בהודעת המשרד.

ההשתלטות אירעה יומיים בלבד לאחר שהצבא האמריקני השתלט על ספינה איראנית שניסתה להפר את המצור שמוטל על כלי השיט שיוצאים מאיראן, או עושים את דרכם אליה.

אמר שמדובר בספינת מטען גדולה, "במשקל קרוב לזה של נושאת מטוסים". לדבריו, "זה לא נגמר טוב עבורם" - וספינת הצי האמריקני גרמה ל"חור בחדר המנועים" של הספינה.

