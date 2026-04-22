משרד השריף במחוז פרנקלין פרסם תיעוד של שוד חריג שאירע במלון בקולומבוס, במהלכו הקפיד השודד להודות לעובד המקום לפני שנמלט מהזירה.

שודד חמוש לכאורה תועד כשהוא משתמש בנימוס רב בזמן שביצע שוד במלון רד רוף אין בקולומבוס, אוהיו, ב-14 באפריל. בצילומי המעקב שפרסם משרד השריף של מחוז פרנקלין, נראה החשוד ניגש לדלפק הקבלה ודורש מהפקיד את הכסף שבקופה.

על פי הדיווח של הגורמים הרשמיים, החשוד רמז לעובד כי ברשותו נשק ודרש ממנו למלא את תיקו. בפתח דבריו פנה החשוד לפקיד ואמר "אוווו, אני עייף. מה שלומך?... מלא את התיק."

הפקיד נענה לדרישות והוסיף לשאול "אתה רוצה גם את המטבעות?", ועל כך השיב החשוד "לא, אני בסדר, תודה." חילופי הדברים הלבביים הסתיימו כאשר החשוד יצא מהמקום תוך שהוא אומר "תודה", והפקיד השיב לו "לילה טוב" ואיחל לו "לילה נעים".

הרשויות המקומיות חוקרות את נסיבות המקרה ופנו לציבור בבקשה לסייע בזיהוי האדם המופיע בסרטון. התיעוד הופץ בכלי התקשורת בתקווה שמידע חדש יוביל למעצרו של החשוד המדובר.