נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ציין את יום הולדתו השמונים ברצף אירועים חסר תקדים על המדשאה הדרומית של הבית הלבן, אשר שולבו עם פתיחת חגיגות שנת ה-250 לעצמאות המדינה.

שעות ספורות בלבד לפני תחילת החגיגות, ניצל הנשיא את הבמה כדי להצהיר על השגת הסכם רשמי לסיום המלחמה עם איראן ועל פתיחתו מחדש של מיצר הורמוז לספנות הבינלאומית.

המתחם הנשיאותי שונה לחלוטין לצורך האירוע, המכונה "UFC Freedom 250", ובמרכזו הוקמה זירת כלוב מיוחדת תחת מבנה מתכת עצום בגובה של כ-27 מטרים המכונה "הטפר". האירוע נפתח כאשר הנשיא ומנכ"ל ה-UFC, דנה וייט, השקיפו על הזירה ממרפסת החדר הכחול בזמן שזמר הקאנטרי זאק בראון ביצע את ההמנון הלאומי.

במקביל לביצוע ההמנון, נערך מפגן אווירי מיוחד של צוותי האווירובטיקה הצבאיים "בלו אנג'לס" של הצי ו"ת'אנדרברדס" של חיל האוויר שחלפו מעל שמי עיר הבירה.

במהלך הלילה נערכו שבעה קרבות של אומנויות לחימה משולבות לעיניהם של אלפי מוזמנים, בהם חברי קונגרס, בכירים בממשל ואנשי צבא. הלוחמים עצמם יצאו ישירות מתוך החדר הסגלגל לעבר זירת הכלוב, ובקרב המרכזי גבר ג'סטין גייטג' האמריקאי על אילייה טופוריה בתום ארבעה סיבובים קשים שהותירו דם רב על רצפת הכלוב. בסיום הקרבות נכנס הנשיא אל תוך הזירה כדי ללחוץ את ידי הלוחמים ולצפות במופע זיקוקי דינור שנמשך מעבר לשעה אחת בלילה.

ההפקה הייחודית, שהוגדרה על ידי דנה וייט במילים "האירוע הזה הוא אירוע של פעם בחיים, אירוע יחיד במינו, אירוע מדהים", עוררה גם ביקורת פוליטית נוקבת וגררה הפגנות מחוץ לשערי הבית הלבן. המוחים, שהניפו שלטים נגד קיום קרבות ספורט מסחריים בנכס ממשלתי, טענו כי מדובר בניצול של משאבי המדינה ובשחיתות של הממשל, שנועדו לפאר את יום הולדתו של הנשיא במסווה של חגיגות לאומיות.