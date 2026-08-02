הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

ברגע דרמטי שטרף את כל התחזיות, הודיע הלילה (ראשון) נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על ביטול התקיפה המתוכננת נגד תשתיות אנרגיה באיראן. ההחלטה הגיעה לאחר שמטוסי הענק כבר תודלקו, מערכות ההגנה בישראל ובעולם דרכו כל שריר, והמזרח התיכון כולו החזיק את נשימתו לקראת מתקפה היסטורית.

על פי דיווחים ראשונים שפורסמו ברשת CBS News, ישראל וארצות הברית נערכו בשעות האחרונות לתקיפה חסרת תקדים של תשתיות אנרגיה באיראן. אולם בצעד מפתיע, טראמפ הבהיר כי ההחלטה לביטול התקבלה לאחר שאיראן ומדינות נוספות באזור פנו אליו בבקשה לעצור את המהלך, תוך שהן מעדכנות כי סוכמו קווי המתאר של הסכם חדש.

אולטימטום חד-משמעי לטהראן טקטיקה או חוסר תשומת לב? תייר שקע בטלפון וכמעט פספס את הסכנה דני שפיץ | 10:21 קרב רובוטים אכזרי: רחפן רוסי ננעל על רובוט אוקראיני - מי שרד? דני שפיץ | 10:03 הנשיא האמריקני הבהיר כי ההסכם המתגבש יחייב את "פתיחתו המיידית, המלאה והמוחלטת של מצר הורמוז" ויביא לסיומו המוחלט של האיום הגרעיני האיראני. לצד זאת, טראמפ הציב אולטימטום חד-משמעי והדגיש כי ביטול התקיפה מותנה בהתקדמות מהירה של הצדדים לעבר חתימה על ההסכם. "ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעול נגד איראן בעוצמה צבאית שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה", כתב טראמפ, וקרא להם להתחיל מיד בעבודה ולהשלים את המשימה. כפי שדיווחנו קודם, הנשיא האמריקני הבהיר בריאיון לאתר אקסיוס כי חלון הזמנים להשגת פריצת דרך מדינית הינו קצר ביותר.

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הכחשות בטהראן והיערכות צבאית בשיא

מנגד, מקורות בכירים בצבא איראן מיהרו להדוף את דבריו של נשיא ארה"ב ומסרו לסוכנות הידיעות מאהר כי מדובר ב"שקר חדש וניסיון נואש לסחוט את שליטי מדינות המפרץ ולהפעיל עליהם לחץ באמצעות איומים". המקורות הדגישו כי כוחות הצבא נמצאים בכוננות הגבוהה ביותר וערוכים לכל תרחיש אפשרי בשדה הקרב.

במקביל, שר החוץ של ארה"ב, מרקו רוביו, התייחס למצב בריאיון ברשת פוקס ניוז וציין כי התקיפות האמריקאיות הקודמות הסבו נזק אנוש ליכולות ההגנה של איראן. לדבריו, הגם שהיא עדיין מחזיקה בטילים וכטב"מים, איראן איבדה את "מעטפת ההגנה הקונבנציונלית" שלה וכעת היא נכונה בהרבה להגיע להסכמות מעמדת חולשה.

איומים איראניים על ישראל ותשתיות אמריקאיות

בכיר איראני הזהיר בריאיון לסוכנות הידיעות תסנים כי טהרן רואה בדיווחים על התקיפות הצפויות עדות ל"פזיזות אמריקאית", והבהירה כי הכינה מתווה תגובה מקיף שנועד לפגוע בתשתיות חיוניות בישראל ובתשתיות אנרגיה אמריקאיות במרחב. על רקע הדברים, צה"ל נותר אמש בכוננות שיא ובמיוחד במערך ההגנה האווירית לקראת כל התפתחות שלא תבוא.

כפי שדיווחנו, פרופסור איראני בכיר המזוהה באופן הדוק עם המשטר בטהראן פרסם אזהרה חריפה ומאיימת כלפי מדינות המפרץ, כאשר הוא מזהיר כי "סביר מאוד שהלילה יהיה הלילה האחרון של החיים הנורמליים".

המתיחות במזרח התיכון נותרת גבוהה במיוחד, כאשר גורמים בכירים בישראל מעריכים כי טראמפ מתקרב לקבלת החלטה בנוגע לתקיפות עוצמתיות במתקני המשטר האיראני.