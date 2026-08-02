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דרמה של הרגע האחרון: טראמפ ביטל תקיפה נרחבת באיראן והודיע: "הושגו קווים כלליים לעסקה"

הנשיא טראמפ הפתיע את העולם והודיע הלילה כי ביטל מתקפה מסיבית שתוכננה נגד איראן, תוך שהוא מציב אולטימטום לסגירת הסכם מהיר שיחסל את איומי הגרעין ויפתח את מצר הורמוז | הנשיא הבהיר: "ישראל מצטרפת אליי למחויבות זו" (אקטואליה)

17תגובות
הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

ברגע דרמטי שטרף את כל התחזיות, הודיע הלילה (ראשון) נשיא דונלד טראמפ על ביטול התקיפה המתוכננת נגד תשתיות אנרגיה ב. ההחלטה הגיעה לאחר שמטוסי הענק כבר תודלקו, מערכות ההגנה בישראל ובעולם דרכו כל שריר, והמזרח התיכון כולו החזיק את נשימתו לקראת מתקפה היסטורית.

על פי דיווחים ראשונים שפורסמו ברשת CBS News, ישראל וארצות הברית נערכו בשעות האחרונות לתקיפה חסרת תקדים של תשתיות אנרגיה באיראן. אולם בצעד מפתיע, הבהיר כי ההחלטה לביטול התקבלה לאחר שאיראן ומדינות נוספות באזור פנו אליו בבקשה לעצור את המהלך, תוך שהן מעדכנות כי סוכמו קווי המתאר של הסכם חדש.

אולטימטום חד-משמעי לטהראן

הנשיא האמריקני הבהיר כי ההסכם המתגבש יחייב את "פתיחתו המיידית, המלאה והמוחלטת של מצר הורמוז" ויביא לסיומו המוחלט של האיום הגרעיני האיראני. לצד זאת, טראמפ הציב אולטימטום חד-משמעי והדגיש כי ביטול התקיפה מותנה בהתקדמות מהירה של הצדדים לעבר חתימה על ההסכם.

"ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעול נגד איראן בעוצמה צבאית שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה", כתב טראמפ, וקרא להם להתחיל מיד בעבודה ולהשלים את המשימה. כפי שדיווחנו קודם, הנשיא האמריקני הבהיר בריאיון לאתר אקסיוס כי חלון הזמנים להשגת פריצת דרך מדינית הינו קצר ביותר.

המנהיג העליון חמינאי

הכחשות בטהראן והיערכות צבאית בשיא

מנגד, מקורות בכירים בצבא איראן מיהרו להדוף את דבריו של נשיא ארה"ב ומסרו לסוכנות הידיעות מאהר כי מדובר ב"שקר חדש וניסיון נואש לסחוט את שליטי מדינות המפרץ ולהפעיל עליהם לחץ באמצעות איומים". המקורות הדגישו כי כוחות הצבא נמצאים בכוננות הגבוהה ביותר וערוכים לכל תרחיש אפשרי בשדה הקרב.

במקביל, שר החוץ של ארה"ב, מרקו רוביו, התייחס למצב בריאיון ברשת פוקס ניוז וציין כי התקיפות האמריקאיות הקודמות הסבו נזק אנוש ליכולות ההגנה של איראן. לדבריו, הגם שהיא עדיין מחזיקה בטילים וכטב"מים, איראן איבדה את "מעטפת ההגנה הקונבנציונלית" שלה וכעת היא נכונה בהרבה להגיע להסכמות מעמדת חולשה.

איומים איראניים על ישראל ותשתיות אמריקאיות

בכיר איראני הזהיר בריאיון לסוכנות הידיעות תסנים כי טהרן רואה בדיווחים על התקיפות הצפויות עדות ל"פזיזות אמריקאית", והבהירה כי הכינה מתווה תגובה מקיף שנועד לפגוע בתשתיות חיוניות בישראל ובתשתיות אנרגיה אמריקאיות במרחב. על רקע הדברים, נותר אמש בכוננות שיא ובמיוחד במערך ההגנה האווירית לקראת כל התפתחות שלא תבוא.

כפי שדיווחנו, פרופסור איראני בכיר המזוהה באופן הדוק עם המשטר בטהראן פרסם אזהרה חריפה ומאיימת כלפי מדינות המפרץ, כאשר הוא מזהיר כי "סביר מאוד שהלילה יהיה הלילה האחרון של החיים הנורמליים".

המתיחות במזרח התיכון נותרת גבוהה במיוחד, כאשר גורמים בכירים בישראל מעריכים כי טראמפ מתקרב לקבלת החלטה בנוגע לתקיפות עוצמתיות במתקני המשטר האיראני.

צה"לארה"באיראןדונלד טראמפמלחמהטהרןמצרי הורמוז

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0 תגובות

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17
אין לנו על מי להישען...
יהודי
16
ממש 'דרמה', אני הייתי בטוח ש'הפעם' זה יקרה, אני מחכה כבר ל'פעם הבאה' עם הדרמה של הביטול שתגיע לאחר מכן, וגם 'הפעם' שיגיע לאחר מכן ושוב 'דרמה' שטראמפ ביטל שוב האמת שלא הצלחתי לישון בלילה מרוב התרגשות ש'הפעם' זה הולך לקרות
'דרמה של הרגע האחרון'
15
האיש הזה הזוייה אחת גדולה, עדיין לא הבין שאת ראש הנחש האיראני צריך לחתוך וזהו, במקום זה הוא עדיין מתכנן מתקפות ועושה הסכמים מדומיינים ואז מבטל וחוזר חלילה.
שייקה
14
כוכב רציני הבלונדיני הזה
123
13
טראמפ אתה כלומניק טיפש ופחדן
גד
12
משוגע על כל הראש. די עם הטלטלות האלו. מה יכול לקרות שלא קרה עד עכשיו. ואם זה נכון שביקשו ממנו אז שיוכיח ויראה מכתב רשמי שלהם. ושיבהיר להם שאין הכחשות מצידם. אחרת זה נראה שהאיראנים אומרים את האמת. כי זה כבר קורה שוב ושוב. נמאס. תודה על תשומת הלב שלך לעניין הזה דונלד טראמפ..
חושב
11
כל כך צפוי...
מה הדרמה?
10
הג'ינג'י הזה לא קולט שאולטימטום זו מילה שלא קיימת שם , והכי גרוע , זה שהוא לא קולט שהם מקדשים את המוות !
נאור
9
הדיוט שקרן. תפסיק לעשות צחוק מכולם אתה פחדן מוג לב וזה הכל תראה את תגובת איראן לדבריך ותפסיק לבלבל לנו את המוח
חוי
8
הוא לא נורמלי!לא סגור על עצמו,מוציא ערב לפני איזה 30 ציוצים שיתקוף ובסוף עצר את זה כמו איזה פחדן
חיים

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