צה"ל ושב"כ תקפו בליל שבת במספר מרחבים ברחבי רצועת עזה, והשמידו חמישה מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס. במחסנים אוחסנו כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרי נ"ט, תחמושת וציוד צבאי נוסף שנועד לשמש את המחבלים במתווי טרור נגד כוחות צה"ל ונגד אזרחי ישראל.

התקיפות המדויקות מגיעות על רקע מפת הדרכים המלאה ליישום תוכנית טראמפ ברצועת עזה, שנחשפה לאחרונה ומתווה תהליך הדרגתי לפירוק מלא של חמאס מנשקו. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב בהתאם להסכם, תוך הסרת איומים על הכוחות ועל אזרחי מדינת ישראל.

מחסן נשק בסמוך לבית חולים

אחד המחסנים שהושמדו ממוקם בסמוך לבית החולים שוהדא אל-אקצא במרחב דיר אל-בלח. על פי הנתונים שפרסם צה"ל, המחסן שימש בפועל כמחסה למחבלי ארגון הטרור חמאס שאחסנו בו אמצעי לחימה. זוהי דוגמה נוספת לשימוש ולהיטמעות השיטתית של חמאס בקרב תשתיות אזרחיות, ובהן מתקנים רפואיים, לצורך קידום והוצאה לפועל של פעילות טרור.

כזכור, בשבוע שעבר חיסל צה"ל את "הרופא המחבל" עבד אלרחים כרדי, שהחזיק בחטופות רומי גונן ונועה מרציאנו הי"ד. כרדי, ששימש כרופא בבית החולים שיפאא', היה מעורב באופן ישיר בהחזקת חטופים ישראלים במהלך המלחמה - דוגמה נוספת לניצול חמאס של מתקנים רפואיים למטרות טרור.

אמצעי לחימה שנועדו לתקוף את ישראל

על פי הודעת דובר צה"ל, אמצעי הלחימה שהושמדו במבצע נועדו לשמש את ארגון הטרור חמאס לביצוע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ונגד אזרחי מדינת ישראל. התקיפות המדויקות בוצעו במטרה להסיר את האיום ולמנוע את השימוש בנשק נגד כוחות הצבא והאזרחים.

הפעילות המבצעית מתבצעת במקביל למגעים הדיפלומטיים המתקיימים באזור. כפי שדווח בכיכר השבת, השבוע צפויה להתקיים פגישה מרובעת בקהיר בהשתתפות נציגי המדינות המתווכות - מצרים, קטאר, ארצות הברית וטורקיה. השליחים האמריקניים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר צפויים להגיע בקרוב לאזור, כאשר במצרים תולים תקווה במעורבות ישירה ובלחץ מוגבר מצד הנשיא טראמפ.

דובר צה"ל הדגיש כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום על כוחות הצבא ועל אזרחי מדינת ישראל. התקיפות המדויקות משקפות את המדיניות המתמשכת של צה"ל להסיר איומים טרור מהרצועה תוך שמירה על ביטחון אזרחי ישראל.