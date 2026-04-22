​פקיסטן פועלת למנוע את קריסת המשא ומתן ולהארכת הפסקת האש, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות AP.

הנהגת המדינה ממתינה להודעת איראן על הגעת משלחתה לסבב שיחות נוסף, תוך שמירה על כוננות ביטחונית גבוהה בבירה.

​הרשויות בפקיסטן ממתינות כעת לתשובה רשמית מטהראן בנוגע למועד שיגור המשלחת האיראנית לסבב השיחות השני.

במקביל להמתנה הדיפלומטית, גורמים רשמיים באסלאמאבאד מסרו כי סידורי האבטחה בבירה נותרים על כנם, וזאת כהיערכות לאפשרות של הגעת משלחות מאיראן ומארצות הברית להמשך הדיונים.

​כוחות משטרה וצבא פקיסטניים מוצבים לאורך צירים מרכזיים ומאיישים מחסומים בדרכים המובילות לחלקים השונים של העיר. המגבלות הללו מאלצות את התושבים המקומיים להשתמש בדרכים חלופיות ארוכות, בעוד הדרג הביטחוני אינו מורה על הקלה באמצעי הזהירות.

​"לא קיבלנו שום הנחיות להסיר את המחסומים הללו", ציין קצין המשטרה מוחמד אסלם בעת שכיוון את התנועה למסלולים חלופיים.

לדברי גורמים שדיברו בעילום שם, ההחלטה להשאיר את הכוחות בשטח נובעת מהצורך לשמור על מוכנות לחידוש המגעים באופן מיידי.

לאחר הודעת הנשיא טראמפ על הארכת הדד-ליין, מתברר כי פקיסטן היא זו שעומדת מאחורי הלחץ המהלך.

לפי הדיווח ב-AP, ההנהגה הפוליטית והצבאית הבכירה בפקיסטן ריכזה מאמצים ביממה האחרונה בניסיון למנוע את התמוטטות השיחות. המהלכים הפקיסטניים התמקדו בשכנוע הממשל בארצות הברית להאריך את תוקפה של הפסקת האש, במטרה לאפשר מרחב תמרון נוסף להמשך התהליך המדיני, לבסוף נאות הנשיא לדחות את התקיפות.