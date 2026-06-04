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דיווח: טראמפ הבהיר ליועציו כי לא יחדש את המלחמה אם איראן - אלא אם יקרה דבר אחד

נשיא ארה"ב אינו מעוניין במלחמה עם איראן, והוא אינו מתכוון לחדש את המלחמה עימה גם אם לא יגיעו הצדדים להסכמות, כך עולה מדיווח אמריקני | עם זאת, טראמפ הבהיר ליועציו כי יש לו קו אדום אחד - והוא לא קשור לגרעין או לישראל (בעולם)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר בשיחות סגורות עם עוזריו כי לא יורה על חידוש המלחמה הכוללת מול אלא אם כן ייהרגו חיילים אמריקנים, כך לפי דיווח בארה"ב.

הדיווח שמתפרסם היום (חמישי) בוול סטריט ג'ורנל, מחליש משמעותית את עמדתה של ארה"ב בשיחות המשא ומתן, כאשר איום המלחמה הוסר למעשה מן השולחן.

על פי הדיווח בעיתון, עמדה זו משקפת את רצונו של הממשל להכיל את חילופי המהלומות הנוכחיים במזרח התיכון ולמנוע הידרדרות לעימות נרחב, למרות שבועות ארוכים של תקריות אלימות המעמידות בספק את יציבות הפסקת האש שנכנסה לתוקפה בתחילת חודש אפריל.

​ההצהרות הללו מגיעות על רקע הסלמה חריפה בלחימה סביב השליטה במצר הורמוז, במסגרתה שיגרה איראן טילים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר בסיסים אמריקניים באזור ולעבר נמל התעופה הבינלאומי של כווית, תקיפות שהובילו להרוג אחד ולעשרות פצועים.

חילופי האש הללו גרמו לשיבושים קשים במסחר האנרגיה העולמי ובשיט הבינלאומי, בשעה שטהרן מגבילה את התנועה במצר וצבא ארצות הברית מצידו מטיל מצור ימי מלא על הנמלים האיראניים.

​מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הגדיר את הפעולות של צבא ארצות הברית כהגנתיות בלבד ולא כפתיחה במלחמה חדשה, כאשר אמר במהלך שימוע בבית הנבחרים כי "הם מתרחשים בתגובה לפעולה איראנית. אם הם לא יריו על הספינות האלה, אנחנו לא נורה, אבל אנחנו חייבים להגיב."

עצמו התייחס למצב בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל וציין כי "באזור ההוא של העולם, הפסקת אש היא כשאתה יורה בצורה מתונה יותר. זה דורש שניים לטנגו. פגענו בהם קשה מאוד במשהו אחר ולכן הם הגיבו."

​במישור המדיני, הממשל האמריקני פועל לניסוח מזכר הבנות מול איראן שיסדיר משא ומתן למשך חודשיים, במטרה להביא לפירוק מאגרי האורניום המועשר ולפתיחת נתיבי השיט.

טראמפ דחה לאחרונה הצעה איראנית ודרש ויתורים מידיים, בעוד שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הצהיר כי תקיפות ישראליות בביירות יובילו לחזרה למלחמה כוללת.

במקביל, שילוב של לחץ אמריקני הוביל את ישראל ולבנון להסכים על חידוש הפסקת אש המותנית בעצירת הלחימה מצד חיזבאללה, כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר כי "אנחנו חייבים לפרק את חיזבאללה מנשקו, ואנחנו חייבים למקצע את לבנון. זהו יעד שהנשיא ואני שותפים לו, וזה מה שאנחנו חייבים לעשות."

הבוקר דווח כי ארה"ב צפויה להפשיר נכסים איראנים בשווי מיליארדים כבר במעמד החתימה, אולם עדיין אין הסכמה על האופן בו זה ייעשה.

איראןדונלד טראמפמבצע זעם אדיר

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