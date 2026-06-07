בלי מלחמות או רעב: האנושות פשוט מפסיקה ללדת ילדים

ילדים ( צילום: ב"מ )

מה שהיה פעם נחלתם של זמני מלחמה, רעב כבד או משברים כלכליים קטסטרופליים, הפך למציאות היומיומית של המאה ה-21: האנושות פשוט מפסיקה ללדת ילדים.

תחנת הרכבת טונגי, בנגלדש ( צילום: שאטרסטוק )

ואפילו הודו, המדינה המאוכלסת בעולם, לא נותרה מחוץ למגמה: בתוך דור אחד בלבד היא עברה שינוי דרמטי - ירידה מכ־5 ילדים לאישה בשנות ה־70 לכ־2 בלבד כיום, קרוב לרמת התחלופה.

ניז'ר מייצגת את הקצה העליון של הילודה העולמית עם שיעור פריון של 6 ילדים לאישה (בישראל למשל הנתון עומד על כ־2.7–2.9 ילדים לאישה) עם זאת, נתון מפתיע הוא "שיעור הפריון האפקטיבי": בשל שיעורי תמותת ילדים גבוהים - כ-1 מתוך 6 ילדים בניז'ר אינו שורד עד גיל בגרות.

הסמארטפון ודומיו

חוקרים מצביעים על מגמה מסקרנת: ב-66 מדינות, שיעור הפריון צנח לאזור הילד האחד לאישה. חלק מהחוקרים קושרים את התופעה לעליית הסמארטפונים והרשתות החברתיות, שתופסים את מקומן של האינטראקציות החברתיות בעולם האמיתי.

בנוסף, גיל האמהות נמצא בעלייה מתמדת ברחבי העולם. במדינות רבות עם הכנסה גבוהה, המודל של שני ילדים הפך לנפוץ ביותר, אך נתח הולך וגדל של נשים בוחרות להישאר עם ילד אחד או ללא ילדים כלל.

המציאות הזו יוצרת מבנה גילאי חדש בעולם, שבו יש יותר קשישים ופחות צעירים, מה שיחייב את החברות והכלכלות להמציא את עצמן מחדש.