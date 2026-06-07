כיכר השבת
העולם מתרוקן

בלי מלחמות או רעב: האנושות פשוט מפסיקה ללדת ילדים

שיעור הפריון העולמי נחצה בחצי בתוך שישים שנה בלבד, כשמדינות רבות כבר מתקרבות לילד אחד בלבד לאישה | מדוע הירידה הנוכחית מפתיעה אפילו את המומחים, מה הקשר לסמארטפונים ואיזו מדינה "הקדימה את זמנה" ב-15 שנה? (חדשות בעולם)

10תגובות
ילדים (צילום: ב"מ)

מה שהיה פעם נחלתם של זמני מלחמה, רעב כבד או משברים כלכליים קטסטרופליים, הפך למציאות היומיומית של המאה ה-21: האנושות פשוט מפסיקה ללדת ילדים.

לפי נתוני האו"ם ומאגר הפריון האנושי (Human Fertility Database - HFD) נחשף השבוע כי שיעור הפריון העולמי עומד כיום על 2.3 ילדים לאישה, צניחה אדירה לעומת שנות ה-50, אז הממוצע היה יותר מכפול – 4.9.

בעוד שבחלקים נרחבים של אפריקה ומרכז אסיה שיעורי הפריון עדיין גבוהים ונעים בין שלושה לשבעה ילדים לאישה, במזרח אסיה מתרחשת תמונה הפוכה לחלוטין והיא מהירה וחדה.

דרום קוריאה מובילה את המגמה המדאיגה: בתוך כמה עשורים בלבד היא צנחה מיותר משישה ילדים לאישה בשנות ה־50 לפחות מילד אחד משנת 2023, ירידה חדה שמציבה אותה בראש רשימת המדינות עם שיעור הילודה הנמוך בעולם.

יפן מציגה תהליך דומה, אך בקצב שהפתיע גם את החוקרים עצמם: היא כבר נמצאת ברמות פריון שנחזו להגיע רק סביב 2040, כ־15 שנה מוקדם מהתחזיות המקוריות.

תחנת הרכבת טונגי, בנגלדש (צילום: שאטרסטוק )

ואפילו הודו, המדינה המאוכלסת בעולם, לא נותרה מחוץ למגמה: בתוך דור אחד בלבד היא עברה שינוי דרמטי - ירידה מכ־5 ילדים לאישה בשנות ה־70 לכ־2 בלבד כיום, קרוב לרמת התחלופה.

ניז'ר מייצגת את הקצה העליון של הילודה העולמית עם שיעור פריון של 6 ילדים לאישה (בישראל למשל הנתון עומד על כ־2.7–2.9 ילדים לאישה) עם זאת, נתון מפתיע הוא "שיעור הפריון האפקטיבי": בשל שיעורי תמותת ילדים גבוהים - כ-1 מתוך 6 ילדים בניז'ר אינו שורד עד גיל בגרות.

הסמארטפון ודומיו

חוקרים מצביעים על מגמה מסקרנת: ב-66 מדינות, שיעור הפריון צנח לאזור הילד האחד לאישה. חלק מהחוקרים קושרים את התופעה לעליית הסמארטפונים והרשתות החברתיות, שתופסים את מקומן של האינטראקציות החברתיות בעולם האמיתי.

בנוסף, גיל האמהות נמצא בעלייה מתמדת ברחבי העולם. במדינות רבות עם הכנסה גבוהה, המודל של שני ילדים הפך לנפוץ ביותר, אך נתח הולך וגדל של נשים בוחרות להישאר עם ילד אחד או ללא ילדים כלל.

המציאות הזו יוצרת מבנה גילאי חדש בעולם, שבו יש יותר קשישים ופחות צעירים, מה שיחייב את החברות והכלכלות להמציא את עצמן מחדש.

ילדיםלידהילודהאוכלוסייהאסיהדמוגרפיהשיעור הילודה

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0 תגובות

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5
מה זה 2.7 ילדים לאשה? מה זה העתקם מגוגל?
יכעיעכיעכ
זה אומר 27 ילדים ל10 נשים פשטעייס
דןד
מגבר אחד ?
יוד
זה ממוצע
ככה מחשבים
4
כן נרבה וכן נפרוץ! בקרוב יהיו רק חרדים וערבים בעולם
אני
ואז כמובן הערבים יאכלו את החרדים בתאבון גדול .ואתה תהנה מזה מאד .
ירושלים
ירבו יהודים בישראל מה כואב לכם
נעה
3
אם לא הנשים החרדיות היה בארץ מזמן רוב ערבי
אסתר
2
לגבי הערבים, ברוך ה' הילודה שלהם יורדת פלאים. לא סיסמאות. נתונים אמינים של לשכות סטטיסטיקה ואוכלוסין ולא רק בארץ. לעומת זאת הילודה אצל יהודיות עולה בעקביות ולא רק אצל חרדים ודתיים. כנראה בגלל שרוב היהודים בארץ הם מסורתיים ולא חילונים
יהודי
1
תודה ,תודה,תודה על המסר על הסמארטפון !!! (למי שלא הבין למה נייהתם מודרנים ל"ע . באמת,מה היה רע בלהיות נורמלי ,כמו ההורים שלך למשל!)
הבנתי

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