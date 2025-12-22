כיכר השבת
רוסיה נעלמת: שפל ילודה של 200 שנה וקמפיין סובייטי נואש

בזמן שהמלחמה שואבת את הגברים ושיעור הילודה צונח לשפל של 200 שנה, רוסיה עוברת לצעדים נואשים: ממעקב צמוד אחרי נשים בהריון ועד שלטים בוטים בצבע וורוד (חדשות בעולם)

כבר ילדת? השלטים לעידוד ילודה ברוסיה - חיילים רוסיים במלחמה (צילום: רשתות חברתיות - שאטרסטוק)

בעוד שדות הקרב באוקראינה ממשיכים לגבות מחיר דמים כבד, רוסיה ניצבת בפני איום קיומי שקט אך קטלני לא פחות: התמוטטות דמוגרפית חסרת תקדים. לפי הערכות, כרבע מיליון גברים רוסים כבר קיפחו את חייהם במלחמה, והשילוב של אבדות בחזית עם בריחה המונית של צעירים לחו"ל יצר "בור" עמוק באוכלוסייה.

המצב הגיע לנקודת שפל היסטורית, כאשר נתוני שנת 2025 מצביעים על כך שמספר הלידות במדינה צנח לרמתו הנמוכה ביותר מזה 200 שנה.

המספרים מספרים סיפור של אומה מתכווצת: בראשית 2025 נרשם פיחות טבעי של כמעט 119,000 בני אדם בחודשיים בלבד, כאשר במחוזות מסוימים מספר המתים גדול פי שלושה ממספר הנולדים. אל מול המציאות הנואשת הזו, פתח בקמפיין ילודה שהוגדר על ידי פרשנים כ"אחד הקיצוניים והמוזרים בעולם".

כדי לעודד את הנשים ללדת, הממשל הרוסי לא בוחל באמצעים כמו שלטי חוצות ורודים ברחבי מוסקבה שואלים נשים בבוטות: "עדיין לא ילדת?" במקביל, פוליטיקאי רוסי הציע לחסום את הגישה לרשתות החברתיות להורים לילדים במסגרת מה שכונה "התנזרות דיגיטלית". לצד זאת, הוקם מרשם פדרלי חדש המאפשר לרשויות לעקוב אחר נשים בהריון ולנטר את מצבן.

שלט אחר שפורסם בתחנות האוטובוס רואים דמותה של אשה בהריון תחת הכותרות "אמא לעתיד חושבת...". וסביב הכותרת מופיעות בועת מחשבה: "מה עליי לעשות עכשיו?", "האם אני אצליח?""איפה מוצאים תמיכה?". בתחתית השלט מופיע מספר טלפון של קו חם לתמיכה.

רוסיה גם פועלת להחמרת צעדים חברתיים דרך איסור על "אידיאולוגיית אל-הורות". אך למרות המאמצים הכבירים, נראה כי הקמפיין נכשל מול המציאות המרה. סקרים פנימיים מגלים כי כ-40% מהנשים אינן מתכננות ילדים בחמש השנים הקרובות.

סוציולוגים טוענים שהסיבה לכך פשוטה וכואבת: המלחמה הופכת נשים רבות לאלמנות, והאווירה הציבורית של דיכאון, בדידות ופחד מונעת מהן להביא חיים חדשים לעולם שבו עתיד בניהן נראה לוט בערפל.

רוסיה מנסה לבנות עתיד באמצעות פקודות ושלטים, אך נראה כי כל עוד המלחמה נמשכת, קולות התותחים יגברו על קול צחוק של ילדים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

