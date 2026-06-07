היורשת והמשחתת: קים חשף את נשק יום הדין החדש לצד בתו בת ה-13

בעוד העולם נושא עיניים לביקורו הקרוב של נשיא סין, שי ג'ינפינג, בחר מנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און, להעביר מסר חד וברור מהסיפון של ה"קאנג קון" – משחתת הענק החדשה של הצי.
אך מי שמשכה את מרבית תשומת הלב היא בתו המתבגרת, קים ג'ו-אה, שליוותה את אביה בבחינת היכולות המבצעיות של כלי השיט הקטלני.
ג'ו-אה, המוערכת כבת 13, כבר אינה רק "הבת האהובה", אלא הפכה בפי התקשורת המדינה ל"בת המכובדת". נוכחותה בטקס הצבאי הרשמי בלב ים נתפסת על ידי מומחים כהכנה מחושבת לירושת השלטון ביום מן הימים.
זוהי לא הפעם הראשונה שהיא מופיעה לצד אביה באירועים בעלי משקל אסטרטגי, אך הפעם מדובר במפגן כוח ימי יוצא דופן שנועד להבטיח את עליונותה הגרעינית של המדינה.
המפלצות הימיות בדרך
במהלך הביקור, הכריז קים על תוכנית שאפתנית לבניית משחתות ענק של 10,000 טון ופיתוח "נשק תת-ימי סודי". ה"קאנג קון", ששוקלת 5,000 טון, היא רק ההתחלה.
מדובר בספינה ששוקמה לאחר כישלון שיגור קודם שהוגדר על ידי קים כ"פשע", וכעת היא מצוידת במערכות טילים בליסטיים ושיוט בעלי יכולת גרעינית.
התזמון של חשיפת המשחתת, ימים ספורים לפני נחיתתו של שי ג'ינפינג בפיונגיאנג, אינו מקרי. קים מבקש להגיע לשולחן הדיונים כשהוא מציג לא רק בריתות חזקות (כמו אלו עם רוסיה), אלא גם יכולת הרתעה עצמאית וקטלנית, כזו שמבטיחה "מכה אנושה לאויב בכל רגע, מתחת למים או מעליהם".
0 תגובות