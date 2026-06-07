היורשת והמשחתת: קים חשף את נשק יום הדין החדש לצד בתו בת ה-13

בעוד העולם נושא עיניים לביקורו הקרוב של נשיא סין, שי ג'ינפינג, בחר מנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און, להעביר מסר חד וברור מהסיפון של ה"קאנג קון" – משחתת הענק החדשה של הצי.

אך מי שמשכה את מרבית תשומת הלב היא בתו המתבגרת, קים ג'ו-אה, שליוותה את אביה בבחינת היכולות המבצעיות של כלי השיט הקטלני.

ג'ו-אה, המוערכת כבת 13, כבר אינה רק "הבת האהובה", אלא הפכה בפי התקשורת המדינה ל"בת המכובדת". נוכחותה בטקס הצבאי הרשמי בלב ים נתפסת על ידי מומחים כהכנה מחושבת לירושת השלטון ביום מן הימים.

זוהי לא הפעם הראשונה שהיא מופיעה לצד אביה באירועים בעלי משקל אסטרטגי, אך הפעם מדובר במפגן כוח ימי יוצא דופן שנועד להבטיח את עליונותה הגרעינית של המדינה.