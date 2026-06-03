חיילים בחליפות: הצבא של קים ג'ונג און כבר צועד ברחובות רוסיה

הצבא של קים ג'ונג און כבר צועד ברחובות רוסיה ( צילום: מסך )

בימים האחרונים סרטונים שמצפים את הרשתות החברתיות ברוסיה מציגים קבוצות של גברים צפון קוריאנים צועדים ברחובות, אך בניגוד למצופה, הם אינם לובשים מדים קרביים אלא מופיעים בחליפות ונושאים מזוודות, אולי במטרה לשדר חזות אזרחית לחלוטין.

על פי הערכות מודיעין ודיווחים קודמים, מדובר בכוח משמעותי של בין 10,000 ל-14,000 חיילים, הכוללים יחידות עילית, שכבר פועלים בצד הרוסי, במיוחד באזור קורסק.

הצבא של קים ג'ונג און כבר צועד ברחובות רוסיה - צילום: רשתות חברתיות הצבא של קים ג'ונג און כבר צועד ברחובות רוסיה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:13

בעוד שגורמים רשמיים מנסים להציג את הגעתם כמעבר של עובדים זרים המיועדים לעבודות בנייה, המציאות בשטח מצביעה על שיתוף פעולה צבאי הדוק בין פיונגיאנג למוסקבה. ההפתעה של זלנסקי לפוטין: מתקפת ענק משתקת את סנט פטרסבורג | תיעוד יוסי נכטיגל | 11:08 הצורך של רוסיה בלוחמים "סמויים" אלו מגיע בשיאו של משבר כוח אדם בחזית; נתונים מצביעים על כך שהצבא הרוסי איבד מעל 90,000 חיילים רק ברבעון הראשון של 2026, כאשר שיעור האבדות זינק ל-316 חיילים לכל קילומטר רבוע.

הצבא של קים ג'ונג און כבר צועד ברחובות רוסיה - צילום: רשתות חברתיות הצבא של קים ג'ונג און כבר צועד ברחובות רוסיה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:21

בעוד שהחיילים הצפון קוריאנים מנסים להיטמע ברחובות הרוסיים תחת מסווה אזרחי, נראה כי השתלבותם של אותם "תיירים חדשים" במערכה הצבאית היא רק עניין של זמן.