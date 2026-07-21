סערה פוליטית וביטחונית מעמיקה באוקראינה סביב עתידו של מפקד הצבא אלכסנדר סירסקי, כאשר העימות בצמרת הממשל והצבא מאיים להחריף לכדי משבר ציבורי נרחב.

הרגע לאירועים החל בשבוע שעבר עם החלטתו של הנשיא וולודימיר זלנסקי להדיח את שר הביטחון המוערך מיכאילו פדורוב, צעד שעורר גל מחאות יומיומי ודרישה נחרצת להדחתו של מפקד הצבא סירסקי לאחר סכסוך בין השניים.

מארגני המחאות הציבו אולטימטום לממשל, ווטרן הצבא דמיטרו קוזיאטינסקי הבהיר כי "אם עד יום שישי 24 ביולי סירסקי לא יודח ופדורוב לא יועמד כמועמד לתפקיד שר הביטחון, נתחיל במחאה כלל-ארצית פתוחה".

ראש לשכת הנשיא, קירילו בודאנוב, ניסה להרגיע את הרוחות ומסר כי "המצב מסביב לשינויים הפנימיים האחרונים גרם לרגשות חזקים", תוך שהוא מציין כי "אני מבין אנשים שמביעים את עמדתם, עמדת החברה נשמעה".

בודאנוב הדגיש את השלכות המשבר הפנימי והזהיר כי "האויב עוקב מקרוב אחר כל מחלוקת פנימית שלנו ומחכה שנתחיל להילחם ביננו לבין עצנו", כשהוא מבטיח כי "העבודה נמשכת. יהיו תוצאות".

מפקד הצבא בן 60, אלכסנדר סירסקי, דחה את הביקורת במאמר מפורט באתר מליטרני והתייחס ליחסיו עם פדורוב כשאמר "אם פגעתי במישהו, מיכאילו אלברטוביץ', אני מתנצל", תוך שהוא מציין כי ראה ביחסים ביניהם יחסי עבודה בלבד.

המפקד העליון הדף גם את הטענות בנושא הטכנולוגיה ואמר כי "התוכחה המוזרה ביותר ששמעתי היא כביכול איני רוצה להילחם עם כטב"מים", אך הבהיר כי "איני יכול להפוך צבא של מיליון איש לכטב"מים תוך חודשיים ולומר: עכשיו אנחנו נלחמים ככה".

מהעבר השני, המפגינים דורשים שינוי תפיסתי בצבא. "כרגע המלחמה משתנה, אז אנחנו צריכים רעיונות חדשים ומבנה חדש. לעיתים קרובות נאמר שצבא סובייטי קטן לא יכול לנצח צבא סובייטי גדול. הגיע הזמן לשנות את התפיסה ולהתחיל את סוג המלחמה החדש".

ברקע הדיווחים, המטה הכללי הכחיש שמועות על פיטורים מיידיים של סירסקי, אך במערכת הביטחון כבר מוזכרים מועמדים צעירים להחלפתו, בהם מיכאילו דרפטי, אנדריי בילצקי, אולה אפוסטול, איגור אובולנסקי ודניס פרוקופנקו.

הנשיא זלנסקי ציין כי הוא עוסק בשאלה "אילו התאמות צריך לעשות באסטרגיית ההגנה של אוקראינה", הודה לכולם "על הפתיחות, הכנות והתרומה המהותית", והדגיש כי "אוקראינה חייבת להיכנס לאוגוסט חזקה ככל האפשר".

כך או כך, כעת נותרו לנשיא אוקראינה ימים ספורים בלבד לפני תחילתה של מחאה ציבורית גדולה, שעשויה לערער את צמרת הממשל בשיא המלחמה עם רוסיה.