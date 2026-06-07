הדרמה הבלתי נתפסת הזו התרחשה בעיירה טופטון שבמחוז דרבישייר, במזרח המידלנדס שבאנגליה. אלן טיילור, עובד אחזקת מבנים לשעבר בן 65, ואשתו שעבדה במשך שנים רבות בעבודה שוחקת ומלחיצה כאחות סיעודית במחלקה לתשושי נפש, החליטו רק שבועות ספורים קודם לכן לפרוש לגמלאות באופן מוקדם מהצפוי. בני הזוג ישבו יחד במשך חודשים ארוכים וערכו חישובים מדוקדקים ומורכבים כדי לוודא שתקציב הפנסיה המצומצם שלהם יספיק לכלכלת הבית, ואף התלבטו קשות אם נכון לעזוב את מקום העבודה לפני הגעתם לגיל הזכאות לקצבת המדינה הרשמית.

כדי לנסות את מזלו, נרשם אלן להגרלה מקומית מיוחדת המבוססת על מיקוד מגורים (Postcode Lottery), שבה כתובת הבית של המשתתף מהווה את כרטיס המשחק שלו. אלא שבזמן ההרשמה הדיגיטלית, חוסר תשומת לב רגעית גרם לו לסמן בטעות את משבצת המנוי פעמיים. אשתו שעברה על חיובי האשראי, הבחינה בכפל התשלום התמוה ושאלה אותו לפשר העניין, אך לאלן לא הייתה שום תשובה והוא פטר זאת בבלבול.

התפנית המדהימה התרחשה השבוע, כאשר נציגי מפעל ההגרלות דפקו על דלת ביתם עם בשורה דרמטית: המיקוד של רחובם עלה בגורל בפרס השבועי הגדול. בגלל אותה לחיצה כפולה ושגויה של אלן, החזיקו בני הזוג בשני כרטיסים זהים לחלוטין מתוך שלושת הכרטיסים הזוכים באזור. במקום לקבל צ'ק שגרתי אחד, נציגי ההגרלה שלפו מול עיניהם המשתאות שני צ'קים נפרדים וענקיים - על סך 333,333 ליש"ט כל אחד - מה שהכפיל את הזכייה לסכום מטורף של כמעט מיליון דולרים!

"הייתי בטוח שנזכה בסכום סמלי של 10,000 או 20,000 ליש"ט לכל היותר, לעולם לא דמיינתי דבר כזה בחלומות הכי פרועים שלי", סיפר אלן הנרגש לכלי התקשורת מעבר לים כשהוא נותר ללא מילים, "ברגע שפתחו בפניי את הצ'ק השני, הרגליים שלי פשוט הפסיקו לעבוד מרוב הלם. עבדנו קשה כל החיים, וכעת לא נצטרך לדאוג יותר לעולם". רעייתו הוסיפה בדמעות של שמחה כי מעבר לשקט הכלכלי שיאפשר להם לחיות בכבוד, הדבר הגדול ביותר הוא היכולת להגשים שאיפת חיים ישנה: "הזכייה הזו תאפשר לנו לעשות את מה שמיננו תמיד רצינו – לעזור באופן מסיבי לבני המשפחה היקרים שלנו ולחברים קרובים שנצרכים לכך".