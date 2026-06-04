I Have a Dream: ההשוואה של טראמפ הותירה את כולם המומים

טראמפ משחק בהשוואות ( צילום: מסך )

הנשיא דונלד טראמפ הופיע אמש בחדר הסגלגל כשהוא אוחז בשלט גרפי יוצא דופן תחת הכותרת: "הבריכה שלנו גדולה יותר מגורדי שחקים".

טראמפ הציג נתונים המראים כי אם נשכיב את גורדי השחקים המפורסמים על צדם, הם יהיו קצרים יותר מבריכת ההשתקפות של לינקולן, שאורכה עומד על 2,030 רגל. לפי הגרף של טראמפ, הבריכה עוקפת במידותיה אפילו את פסל החירות (1,776 רגל), את בניין האמפייר סטייט (1,454 רגל) ואת מגדל וויליס (1,451 רגל).

טראמפ משחק בהשוואות - צילום: רשתות חברתיות טראמפ משחק בהשוואות | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:30