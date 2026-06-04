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נשיאים ורוח

I Have a Dream: ההשוואה של טראמפ הותירה את כולם המומים

בזמן שהעולם עוצר את נשימתו מול המתיחות הביטחונית עם איראן, לנשיא טראמפ היה דחוף להבהיר בחדר הסגלגל דבר אחד: הבריכה שלו פשוט גדולה יותר | הוא הציג נתונים מפתיעים שנועדו להוכיח שגם גורדי השחקים המפורסמים ביותר בארה"ב לא משתווים לאורך של בריכת ההשתקפות בוושינגטון (חדשות בעולם)

טראמפ משחק בהשוואות (צילום: מסך)

הנשיא הופיע אמש בחדר הסגלגל כשהוא אוחז בשלט גרפי יוצא דופן תחת הכותרת: בריכה שלנו גדולה יותר מגורדי שחקים".

טראמפ הציג נתונים המראים כי אם נשכיב את גורדי השחקים המפורסמים על צדם, הם יהיו קצרים יותר מבריכת ההשתקפות של לינקולן, שאורכה עומד על 2,030 רגל. לפי הגרף של טראמפ, הבריכה עוקפת במידותיה אפילו את פסל החירות (1,776 רגל), את בניין האמפייר סטייט (1,454 רגל) ואת מגדל וויליס (1,451 רגל).

טראמפ משחק בהשוואות
טראמפ משחק בהשוואות | צילום: צילום: רשתות חברתיות

טראמפ, שחזר לרגע לימיו כיזם נדל"ן, התלונן כי הבריכה שנפתחה ב-1922 "תמיד דלפה", ושיבח את ה"חומר המיוחד מאוד" שמשמש לשיפוצה הנוכחי.

הפרויקט, שעורר ביקורת בשל עלויותיו, אמור להסתיים לקראת חגיגות ה-250 לעצמאות ארה"ב ב-4 ביולי.

הנשיא לא הסתפק בהשוואות אדריכליות וניצל את ההזדמנות כדי להשוות את עצמו למרטין לותר קינג.

הוא טען כי בנאום שנשא ב-6 בינואר 2021 נכחה כמות אנשים דומה לזו שהגיעה לנאום "יש לי חלום" המפורסם שנשא קינג באותו מקום, תוך שהוא טוען כי הקהל שלו היה "צפוף יותר".

לאחר המונולוג על הבריכה והקהל, חזר טראמפ לענייני השעה וחתם על צווים נשיאותיים בנושאי מכס ושירות המדינה.

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