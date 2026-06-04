I Have a Dream: ההשוואה של טראמפ הותירה את כולם המומים

הנשיא דונלד טראמפ הופיע אמש בחדר הסגלגל כשהוא אוחז בשלט גרפי יוצא דופן תחת הכותרת: "הבריכה שלנו גדולה יותר מגורדי שחקים".
טראמפ הציג נתונים המראים כי אם נשכיב את גורדי השחקים המפורסמים על צדם, הם יהיו קצרים יותר מבריכת ההשתקפות של לינקולן, שאורכה עומד על 2,030 רגל. לפי הגרף של טראמפ, הבריכה עוקפת במידותיה אפילו את פסל החירות (1,776 רגל), את בניין האמפייר סטייט (1,454 רגל) ואת מגדל וויליס (1,451 רגל).
טראמפ, שחזר לרגע לימיו כיזם נדל"ן, התלונן כי הבריכה שנפתחה ב-1922 "תמיד דלפה", ושיבח את ה"חומר המיוחד מאוד" שמשמש לשיפוצה הנוכחי.
הפרויקט, שעורר ביקורת בשל עלויותיו, אמור להסתיים לקראת חגיגות ה-250 לעצמאות ארה"ב ב-4 ביולי.
הנשיא לא הסתפק בהשוואות אדריכליות וניצל את ההזדמנות כדי להשוות את עצמו למרטין לותר קינג.
הוא טען כי בנאום שנשא ב-6 בינואר 2021 נכחה כמות אנשים דומה לזו שהגיעה לנאום "יש לי חלום" המפורסם שנשא קינג באותו מקום, תוך שהוא טוען כי הקהל שלו היה "צפוף יותר".
לאחר המונולוג על הבריכה והקהל, חזר טראמפ לענייני השעה וחתם על צווים נשיאותיים בנושאי מכס ושירות המדינה.
0 תגובות