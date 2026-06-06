הגזרה מתחממת: תיעוד: כך נראתה הלילה התקיפה האמריקנית באיראן

כוחות צבא ארצות הברית תקפו בשבת אתרי מכ"ם חופיים של איראן במצר הורמוז, לאחר שהפילו ארבעה כטב"מים איראניים ששוגרו לעבר נתיבי השיט המרכזיים באזור, כך נמסר בהודעה רשמית של פיקוד המרכז האמריקאי.

בתגובה לתקיפות האמריקאיות באתרי המעקב בגורוק ובאי קשם, שיגרו משמרות המהפכה של איראן טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקאיים בכווית ובבחריין, ופתחו באש לעבר ארבע מכליות נפט שניסו לחצות את המצר ללא אישור.

צבא כווית הודיע כי התמודד עם שבעה טילים בליסטיים שעברו מעל אזורי מגורים וגרמו לנזק, בעוד מהצבא האמריקאי נמסר כי שישה טילים יורטו ואחד לא הגיע ליעדו בהתקפה שגרמה להפעלת אזעקות בבחריין.

משרד החוץ באיראן האשים את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש מה-8 באפריל והזהיר כי וושינגטון תישא באחריות להשלכות של "פעולות בלתי חוקיות", בשעה שטהרן דורשת גישה למיליארדי דולרים והסרת המצור על נמליה.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הנתון ללחץ פוליטי פנימי בשל התייקרות מחירי הדלק, אמר כי מרבית מתקני הייצור של איראן הושמדו, אך ציין כי "יש להם כמה טילים, יש להם כמה כטב"מים. הייתי אומר מבחינת אחוזים, אולי 21%-22% מהטילים שלהם. זה הרבה טילים, אבל זה לא מה שזה היה כשתקפנו לראשונה".

כשנשאל טראמפ מדוע האיראנים אינם ממהרים לחתום על הסכם, השיב "מפני שהם חזקים. הם גאים. יש דברים שהם מעולם לא חשבו שיעשו שהם הולכים להצטרך לעשות, אין להם ברירה, וזה לוקח קצת זמן".

יועצו של המנהיג העליון באיראן, מוחסן רזאי, הבהיר כי הסכם השלום תלוי בהפשרת נכסים איראניים בשווי 24 מיליארד דולר, והזהיר כי ארצות הברית "תיכנס לתוך מסדרון אפל" אם תחדש את תקיפותיה באזור המצר.

במקביל לחילופי המהלומות, שר הפנים של פקיסטן, מוחסן נאקבי, הגיע לטהרן כדי לתווך בסכסוך ונושא עמו מסר למנהיג העליון אייתוללה מוג'תבא ח'אמנאי, בעוד מפקד צבא לבנון, הגנרל רודולף הייקל, יצא לביקור פתע בפקיסטן.

בחזית הלבנונית, שני קצינים וחייל בצבא לבנון נהרגו בתקיפה ישראלית על רכב צבאי בדרום המדינה, אירוע שנמצא כעת בחקירת צה"ל שהבהיר כי כוחותיו לא יסוגו או יפסיקו את הפעילות.

כזכור, מנהיג חיזבאללה, נעים קאסם, דחה השבוע את ההסכם התיווך האמריקאי להפסקת הלחימה בין ישראל לממשלת לבנון, מאחר שההסכם לא כלל נסיגה ישראלית מלאה וארגונו לא היה שותף למשא ומתן.