תיעוד מפעילות חילוץ מטיילים | ארכיון

לצערנו זה כבר הפך לריטואל. כל בין הזמנים הופך לזמן של מתח וחרדה לשלומם וחייהם של אלפי בחורי הישיבות המנצלים את הימים להחלפת כוחות והתאווררות ברחבי ארץ ישראל הנפלאה.

כחבר מערכת באתר החרדי הגדול בעולם, האמון על הבאת כלל הדיווחים והאירועים המתרחשים, אנו מקבלים את רצף העדכונים הבלתי פוסק מכוחות ההצלה והחירום על עוד "3 מטיילים שנתקעו בדרכם אל..." או על "פתיחת חיפושים אחר נעדר ב...", והבטן שלנו מתהפכת - שוב בחורי הישיבות בכותרות, ולאו אלו המחמיאות. וכאן, חובה עלינו להרים דגל אדום ולזעוק: טבעי ומובן שרוצים לצאת ולהתאוורר, ובחורים צעירים מחפשים אתגרים מיוחדים, אבל הרצף הלא הגיוני של האירועים ואסונות בפחות משבוע של בין הזמנים חייב להיעצר בהקדם - ויפה שעה אחת קודם.

רק כדי לשבר את האוזן: מבלי לדבר על הזירה הקשה בחוף צאנז בערב שבת (שנכון להבוקר (שלישי) הרופאים ממשיכים להיאבק על חייו של האח הבכור (21), שמצבו מוסיף להיות קשה, ויחידת "להבה", צוללי זק"א וכוחות שיטור ימי מרכזים מאמץ עילאי בים וביבשה, תוך שימוש בסונארים וטכנולוגיות מתקדמות, בתקווה לאתר את הנער בן ה-17), ומבלי לדבר על הטרגדיה במעיין בנגב ביום ראשון, (בו טבע למוות הבה"ח יהושע ראם ז"ל, שהובא אמש למנוחות), רק אתמול - תוך פחות מ-24 שעות - יחידות החילוץ הוזנקו לחלץ לא פחות מ-16 (!) בחורי ישיבות במספר אירועים שונים.

ושלא יובן לא נכון, אך טבעי שאחרי זמן חורף ממושך (ועם מלחמה) ולקראת זמן קיץ הבא עלינו לטובה, בחורי הישיבות יוצאים להתאוורר ולאגור כוחות. גם לנו יש בנים בישיבות ואנחנו מעוניינים שהם ישובו אל ספסל הישיבה עם מקסימום רעננות וכוח. אבל משהו בהתנהלות בעייתי מאוד.

מבלי לדבר על המחיר הכבד והמיותר באובדן החיים או על הבזבוז במשאבים של יחידות החילוץ והמתנדבים היקרים, אנחנו, ככלי תקשורת חרדי מרכזי - רואים גם את הזווית הציבורית של מקרים אלו; שונאי החרדים ואפילו כאלה שפחות, מנצלים את האירועים הטראגיים להשתלח בחרדים, כאשר הביקורת הציבורית מגיעה ב"כפל מבצעים".

"לא רק שהם חסרי אחריות, וגורמים לעומס עבודה ליחדות החילוץ" הם אומרים, אלא גם - בעיניהם - כל זה בזמן שחיילים נהרגים ונפצעים בחזית בלבנון, מה שמייצר בעיניהם תמונה של "ניתוק" או "אדישות" כביכול מהנעשה בציבוריות. מה שרק מבאיש יותר את ריחנו וגורם לחילול השם.

הקריאה שלנו היא פשוטה וברורה: קחו אחריות על עצמכם כשאתם מטיילים!! אם אתם יוצאים למסלול או לכל יציאה שהיא תוודאו שיש לכם את כל הציוד והמידע הדרוש כדי לצאת לשלום ולחזור לשלום, כדי שלא נצטרך לדווח עליכם כנעדרים כאן באתר. ואם יש ספק - אין ספק, אל תצאו בחצי קלאצ' ותסמכו על הנס. זה יכול להיגמר באסון.

והקריאה היא גם להורים: נפלא שאתם מפרגנים לבחור שלכם לצאת לטייל, אבל מותר לכם לשאול ולוודא שהוא מאורגן ומצויד במה שצריך. אל תתנו לו לצאת אל הלא נודע ותצפו שהכל יהיה בסדר. אם אתם לא רוצים לקבל טלפון מהמשטרה או הבית חולים - כדאי שתעצרו את זה על מפתן הדלת.

בין הזמנים פורה!