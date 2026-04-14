כיכר השבת
פניה אישית, שלהי בין הזמנים

בחורי הישיבות היקרים, קחו אחריות על עצמכם - כשאתם מטיילים! גם ככה העיניים של כולם - עלינו

כבכל בין הזמנים, גם הפעם חששנו מכך שיהיו מקרים חריגים של חילוץ בחורי ישיבות שיצאו לטייל, אבל הפעם הקצב של האירועים גובר על כל דמיון | סביב השעון מתקבלים הדיווחים על בחורי ישיבות הנזקקים לחילוץ, בזמן שחיילים נלחמים ונפצעים בלבנון ותושבי הצפון מטווחים ללא הפסקה - ויש מי שמנצל את האירועים הללו כדי להתנגח בחרדים, וזה מבלי לדבר על מחיר הדמים היקר והמיותר | אנא, בחורים יקרים, קחו אחריות על עצמכם (חרדים)

תיעוד מפעילות חילוץ מטיילים | ארכיון (צילום: דוברות המשטרה)

לצערנו זה כבר הפך לריטואל. כל בין הזמנים הופך לזמן של מתח וחרדה לשלומם וחייהם של אלפי בחורי הישיבות המנצלים את הימים להחלפת כוחות והתאווררות ברחבי ארץ ישראל הנפלאה.

כחבר מערכת באתר החרדי הגדול בעולם, האמון על הבאת כלל הדיווחים והאירועים המתרחשים, אנו מקבלים את רצף העדכונים הבלתי פוסק מכוחות ההצלה והחירום על עוד "3 מטיילים שנתקעו בדרכם אל..." או על "פתיחת חיפושים אחר נעדר ב...", והבטן שלנו מתהפכת - שוב בחורי הישיבות בכותרות, ולאו אלו המחמיאות.

וכאן, חובה עלינו להרים דגל אדום ולזעוק: טבעי ומובן שרוצים לצאת ולהתאוורר, ובחורים צעירים מחפשים אתגרים מיוחדים, אבל הרצף הלא הגיוני של האירועים ואסונות בפחות משבוע של בין הזמנים חייב להיעצר בהקדם - ויפה שעה אחת קודם.

הטיפול בבחורי הישיבות אמש ביער שוויץ (צילום: דוברות איחוד הצלה)

רק כדי לשבר את האוזן: מבלי לדבר על הזירה הקשה בחוף צאנז בערב שבת (שנכון להבוקר (שלישי) הרופאים ממשיכים להיאבק על חייו של האח הבכור (21), שמצבו מוסיף להיות קשה, ויחידת "להבה", צוללי זק"א וכוחות שיטור ימי מרכזים מאמץ עילאי בים וביבשה, תוך שימוש בסונארים וטכנולוגיות מתקדמות, בתקווה לאתר את הנער בן ה-17), ומבלי לדבר על הטרגדיה במעיין בנגב ביום ראשון, (בו טבע למוות הבה"ח יהושע ראם ז"ל, שהובא אמש למנוחות), רק אתמול - תוך פחות מ-24 שעות - יחידות החילוץ הוזנקו לחלץ לא פחות מ-16 (!) בחורי ישיבות במספר אירועים שונים.

ושלא יובן לא נכון, אך טבעי שאחרי זמן חורף ממושך (ועם מלחמה) ולקראת זמן קיץ הבא עלינו לטובה, בחורי הישיבות יוצאים להתאוורר ולאגור כוחות. גם לנו יש בנים בישיבות ואנחנו מעוניינים שהם ישובו אל ספסל הישיבה עם מקסימום רעננות וכוח. אבל משהו בהתנהלות בעייתי מאוד.

מבלי לדבר על המחיר הכבד והמיותר באובדן החיים או על הבזבוז במשאבים של יחידות החילוץ והמתנדבים היקרים, אנחנו, ככלי תקשורת חרדי מרכזי - רואים גם את הזווית הציבורית של מקרים אלו; שונאי החרדים ואפילו כאלה שפחות, מנצלים את האירועים הטראגיים להשתלח בחרדים, כאשר הביקורת הציבורית מגיעה ב"כפל מבצעים".

"לא רק שהם חסרי אחריות, וגורמים לעומס עבודה ליחדות החילוץ" הם אומרים, אלא גם - בעיניהם - כל זה בזמן שחיילים נהרגים ונפצעים בחזית בלבנון, מה שמייצר בעיניהם תמונה של "ניתוק" או "אדישות" כביכול מהנעשה בציבוריות. מה שרק מבאיש יותר את ריחנו וגורם לחילול השם.

מתנדבי יחידת החילוץ בדרכם לבחורים אמש (צילום יחלצ מגילות)

הקריאה שלנו היא פשוטה וברורה: קחו אחריות על עצמכם כשאתם מטיילים!! אם אתם יוצאים למסלול או לכל יציאה שהיא תוודאו שיש לכם את כל הציוד והמידע הדרוש כדי לצאת לשלום ולחזור לשלום, כדי שלא נצטרך לדווח עליכם כנעדרים כאן באתר. ואם יש ספק - אין ספק, אל תצאו בחצי קלאצ' ותסמכו על הנס. זה יכול להיגמר באסון.

והקריאה היא גם להורים: נפלא שאתם מפרגנים לבחור שלכם לצאת לטייל, אבל מותר לכם לשאול ולוודא שהוא מאורגן ומצויד במה שצריך. אל תתנו לו לצאת אל הלא נודע ותצפו שהכל יהיה בסדר. אם אתם לא רוצים לקבל טלפון מהמשטרה או הבית חולים - כדאי שתעצרו את זה על מפתן הדלת.

בין הזמנים פורה!

9
אתם מקסימים אחראים ונבונים אבל חסר לכם כמה דברים: אין לכם מושג בניווט, בהערכת קושי, בתיכנון זמן, בתיכנון ציוד כולל תאורה ושתיה ואין לכם בעיקר סמארטופים שבמקרים כאלו מצילים חיים. אז עם כל הכבוד תדעו שמבחירה ,ב"ה אתם לא חשופים למידע חשוב וקריטי ואתם מסתכנים בכל יציאה!!
יהודיה דואגת
שטויות במיץ. סמארטפון לא יותר מציל חיים מטלפון רגיל, ולשננם אין קליטה דווקא באיזורים הכי קשים. לגבי שאר התכנונים, גם כן שטויות במיץ. לגבי כל מסלול יש מידע מפורט על אורכו ודרגת הקושי, ויש הוראות ברורות כמה שתיה צריך לקחת לכל טיול או איפה צריך תאורה. גל מה שצריך זה לקרוא את ההוראות ולפעול לפיהן. ואז
יהודיה מפוכחת
הסמארטפון ייתן ידע שימנע את הבעיות מלכתחילה...
דודי
אחראים? די ברצינות?
מיואש למדי
8
כל מילה בסלע, חבל על חיי אדם, על צער ההורים ועל בזבוז משאבים מיותר ועוד בזמן מלחמה
אני
7
ראשי הישיבות קחו אחריות ותתחילו את הזמן מוקדם
צהוב שחור
6
מסכימה עם כל מילה. "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" .
חרדית
5
כל מילה בסלע, ונשמע ונתבשר רק בשורות טובות מה שצריך זה קמפים בישיבות לכלללל הוועדים, לא רק לחלק, זה בוודאי מהווה פיתרון לענ"ד
אמא לבחורי ישיבות
4
מאמי , הייתי בחור ישיבה וטיילתי המון כמו שצריך עם ציוד מתאים וברוך ה' לא נזקקתי אף פעם לחילוץ זה כי קראתי חומר מתאים ועשיתימשיעואי בית לפני שיצאתי לשטח הבעיה היא שראשי הישיבות נגד טיולים ולכן לא יתנו הדרכה או קורס בנידון בתוך הישיבה רוב בחורי הישיבות אין להם גישה ישירה לחומר והם ניזונים מסיפורי גב
חיליק
3
סוף סוף! מילים כאלו היו צריכות להיאמר כבר מזמן!! מקווה שמי שצריך יפנים אותן... אני כמובן לא מסכימה עם כל ההקנטות שיצאו כנגד בחורי הישיבות, הם אחרי זמן ארוך וזכותם לצאת להתאוורר. אני מאוד מעריכה את החיילים, הם עושים עבודת קודש, אבל המדינה לא יכולה להיעצר בגלל המלחמה, וברור לכולנו שיש עוד אנשים ממגזרי
כתבה לעניין👍✨
2
לסבר את האוזן.
חגית
1
תהיה רגוע הם לא מסתכלים בכיכר השבת
שלומי

