החיפושים במעיין ( צילום: כבאות והצלה )

אסון בין הזמנים: בזמן שכוחות החירום וההצלה ממשיכים כל העת בחיפושים אחר בחור הישיבה שטבע בחוף צאנז בנתניה, כאשר במקביל הרופאים נלחמים על חיי אחיו בבית החולים, עם ישראל מתבשר הערב (ראשון) בבשורה קשה ונוראה על טביעתו למוות של בחור ישיבה במעיין בנגב.

בסמוך לשעה 17:00 צוות מוסק של יחידת להבה, בראשות מפקד היחידה, עשו את דרכם למעיין עין עקב, בעקבות דיווח על נעדר, שעל פי האינדקציות ככל הנראה טבע במעיין. הצוות, שכולל צוללים של היחידה, אשר מוסמכים לצלילות איתור וחיפוש נעדרים, פעלו במשך מספר שעות במעיין שגובהו כשש מטרים, עד שלבסוף התקבלה הבשורה הנוראה כי צוללי כבאות והצלה איתרו במעיין את הנער שנעדר, והוא ללא רוח חיים. כונני זק"א הגיעו גם הם לזירה והחלו בסריקות נרחבות. "עם הדיווחים על נער כבן 17 תושב מרכז הארץ שנעדר במעיין עין עקב ונותק עימו הקשר, צוות מתנדבים הגיע למקום. כעת יחד עם מתנדבי זק"א נוספים אנו מלווים את המשפחה ודואגים להם ברגעים קשים אלו", מסרו.

החיפושים בנתניה ( צילום: דוברות זק"א )

כאמור, מזה למעלה משתי יממות נמשכים החיפושים אחר הנער הנעדר בחוף צאנז בנתניה, זאת לאחר שהחיפושים נמשכו ללא הפסקה גם במהלך השבת. מדובר ביום השני למבצע החיפושים אחר הצעיר בן ה-17 שנעלם בין הגלים ביום שישי האחרון.

על פי הנמסר ממחוז מרכז של כיבוי והצלה, ריכוז המאמץ מתבצע הן בים והן ביבשה, תוך שילוב של אמצעים טכנולוגיים מתקדמים. צוללי היחידה סורקים לעומק את אזור הים, במקביל לפעילות סירות החילוץ ומערכות הסונאר המסייעות באיתור.

כזכור, האירוע הטראגי התרחש בצהרי יום שישי, כאשר שני אחים ממשפחה חרדית מוכרת מירושלים נקלעו למצוקה במים. האח הבכור, בן 21, חולץ על ידי עוברי אורח והועבר לבית החולים כשהוא מחוסר הכרה. צוותי מד"א ואיחוד הצלה ביצעו בו פעולות החייאה אינטנסיביות, ומצבו עדיין מוגדר כקשה.

במקביל למאבק על חייו של האח שחולץ, החלו מיד מבצעי סריקות נרחבים לאיתור אחיו הצעיר, בן ה-17, שנעלם במים. יחידת הצוללים של זק"א הוקפצה לזירה עוד ביום שישי, ומאז פועלים כוחות ההצלה ללא הפוגה.

במהלך השבת התקיימה הערכת מצב בראשות מפקד תחנת המשטרה בנתניה, בהשתתפות כלל גורמי החירום וההצלה. בסיום ההערכה סוכם כי החיפושים יימשכו ללא הפסקה עד לאיתור הנעדר. "בחיפושים משתתפים עשרות שוטרים, מתנדבים ואנשי הרשות המקומית הפועלים בשטח במסירות ובשיתוף פעולה מלא", נמסר מהמשטרה.

במוצאי שבת מסר חיים אוטמזגין, מפקד היחידות המיוחדות בזק"א: "לאחר הערכת מצב משותפת עם המשטרה וכוחות החירום, אנו נערכים לחידוש החיפושים בזירה. במהלך הלילה נבצע סריקות לאורך החוף, ובאור ראשון נחדש את הצלילות תוך הפעלת כלל האמצעים והיכולות, במטרה לאתר את הנעדר בהקדם האפשרי".

מחלצי היחידה ציינו כי הם סורקים בנחישות ובמקצועיות, תוך שימוש בציוד צלילה ייעודי ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים. הפעילות מתבצעת בתיאום מלא עם צוותי השיטור הימי ויחידות נוספות של כיבוי אש והצלה.

הציבור נקרא להתפלל על ישכר דב בן שושנה ואברהם ישעיהו בן שושנה.