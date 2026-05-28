כיכר השבת
הספד קורע לב

האב מירר בבכי: "כל החיים היו לפנייך" | האימא: "הכאב לא ייגמר לעולם"

יממה לאחר שסמלת רותם ינאי ז"ל נהרגה מפגיעת רחפן נפץ במושב שומרה בגליל המערבי, ליוו אותה מאות בני משפחה, חברים ולוחמי חטיבת גבעתי בדרכה האחרונה בגבעת עדה. הוריה ספדו לה בלב שבור: "אהבת האדם שלך הייתה אינסופית, סליחה שלא שמרנו עלייך" (בארץ)

מאות בני משפחה, חברים, וקצינים וחיילים מחטיבת גבעתי התכנסו היום (חמישי) בבית העלמין בגבעת עדה, כדי ללוות למנוחות את סמלת רותם ינאי ז"ל, שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. רותם, ששירתה כמש"קית ת"ש, נהרגה בעת שהייתה בדרכה למרחב המוגן במושב שומרה שבגליל המערבי, לאחר שהופעלה התרעה על חדירת כטב"ם במרחב.

אמה של רותם, הילית, ספדה לה בדמעות בטקס הלוויה הקשה. לפי הדיווח ב-ynet היא אמרה בכאב: "רותם ילדה שלי, השמש של חיי, קרן אור של רבים וטובים. אף אחד לא יכול להכין לאסון הבלתי נתפס ולכאב שלא ייגמר לעולם. איבדתי את הדבר שהכי יקר לי".

האם סיפרה על מסירותה האינסופית של בתה לתפקידה ולחייליה. תוך שהיא מדגישה כי רותם סירבה לוותר על חייליה גם כשהדבר בא על חשבון מנוחתה האישית. לדבריה, אהבת האדם של רותם הייתה אינסופית, וניכרה בכל פעולה שלה, החל מהדאגה לחיילים בודדים ועד לאירוח חבריה ליחידה בבית המשפחה.

גם אביה של רותם, טל, נפרד ממנה בכאב עמוק ומהדהד. הוא ציין כי הוא מתקשה להאמין שהילדה חייכנית, שתמיד הפיצה סביבה שמחה וחום, איננה עוד. האב הביע צער עמוק על כך שלא עלה בידו להגן עליה, והדגיש כי רותם מימשה בחייה הקצרים את כל הטוב והנתינה שהיו טמונים בה.

"עומד כאן נדהם מסרב להאמין שהילדה המתוקה שלי הלכה ולא תשוב", מירר בבכי. כל החיים לפנייך, לאן תלכי ילדה חייכנית, חברותית".

אחיה של רותם, דור, שבעצמו נפצע קשה בקרב מול מחבלים ב-7 באוקטובר, שיתף בתחושות האשם שמלוות אותו על כך שלא הספיק לומר לאחותו מספיק פעמים כמה הוא אוהב אותה. הוא תיאר את אחותו כמי שהותירה חותם על כל אדם שפגשה, והדגיש כי החלל העצום שנותר בלכתה אינו ניתן לתיאור. גם מפקדתה של רותם, סרן נועה שטיינר, נפרדה מפקודתה האהובה והגדירה אותה כ"יד ימינה" וכמי שנלחמה עבור פקודיה בנחישות של לביאה.

סרן נועה שטיינר, מפקדתה של רותם, תיארה את הקשר המיוחד ביניהן: "היא הייתה יד ימיני. היא נלחמה עבור החיילים כמו לביאה. היית עם לב גדול, וכמו צמח הרותם גם את היית עם יציבות וכוח. תודה לך שהיית לי כמו אחות קטנה, אני אוהבת אותך".

האירוע הטרגי התרחש בשעות הצהריים של יום שלישי, כאשר רותם הייתה בדרכה למרחב המוגן. רחפן נפץ התפוצץ במקום והביא למותה. באירוע נפצעו מרחפן נוסף שני חיילי מילואים, לוחמי כיתת כוננות ממושב גורן הסמוך שהגיעו לסייע, ומצבם הוגדר קשה ובינוני. מדובר נמסר כי האירוע מתוחקר וכי אזעקה הופעלה במרחב הצבאי בעת זיהוי הרחפנים. רותם היא החלל ה-12 מאז מה שמכונה "הפסקת האש" בדרום לבנון, והנופלת ה-24 מאז נפתח מבצע "שאגת הארי".

