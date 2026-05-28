מאות בני משפחה, חברים, וקצינים וחיילים מחטיבת גבעתי התכנסו היום (חמישי) בבית העלמין בגבעת עדה, כדי ללוות למנוחות את סמלת רותם ינאי ז"ל, שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. רותם, ששירתה כמש"קית ת"ש, נהרגה בעת שהייתה בדרכה למרחב המוגן במושב שומרה שבגליל המערבי, לאחר שהופעלה התרעה על חדירת כטב"ם במרחב.

אמה של רותם, הילית, ספדה לה בדמעות בטקס הלוויה הקשה. לפי הדיווח ב-ynet היא אמרה בכאב: "רותם ילדה שלי, השמש של חיי, קרן אור של רבים וטובים. אף אחד לא יכול להכין לאסון הבלתי נתפס ולכאב שלא ייגמר לעולם. איבדתי את הדבר שהכי יקר לי".

האם סיפרה על מסירותה האינסופית של בתה לתפקידה ולחייליה. תוך שהיא מדגישה כי רותם סירבה לוותר על חייליה גם כשהדבר בא על חשבון מנוחתה האישית. לדבריה, אהבת האדם של רותם הייתה אינסופית, וניכרה בכל פעולה שלה, החל מהדאגה לחיילים בודדים ועד לאירוח חבריה ליחידה בבית המשפחה.

גם אביה של רותם, טל, נפרד ממנה בכאב עמוק ומהדהד. הוא ציין כי הוא מתקשה להאמין שהילדה חייכנית, שתמיד הפיצה סביבה שמחה וחום, איננה עוד. האב הביע צער עמוק על כך שלא עלה בידו להגן עליה, והדגיש כי רותם מימשה בחייה הקצרים את כל הטוב והנתינה שהיו טמונים בה.

"עומד כאן נדהם מסרב להאמין שהילדה המתוקה שלי הלכה ולא תשוב", מירר בבכי. כל החיים לפנייך, לאן תלכי ילדה חייכנית, חברותית".