כיכר השבת
בכפר צידא הפלסטיני 

נמנע פיגוע בטווח זמן מיידי | צפו בתיעוד הדרמטי ממעצר המחבל

לוחמי דובדבן בהכוונת שב"כ עצרו חמישה מחבלים בשלוש פעילויות מבצעיות • בג'נין נעצר מחבל שתכנן פיגוע בטווח המיידי, בצידא מחבל חמאס שקידם פעולות טרור (צבא וביטחון)

המעצר הדרמטי | צפו

במהלך יומיים אינטנסיביים של פעילות מבצעית ביהודה ושומרון, הצליחו לוחמי יחידת דובדבן בהכוונת שב"כ לעצור חמישה מחבלים במסגרת שלוש פעילויות מיוחדות.

הפעילויות המדויקות, שבוצעו בשלושה מרחבים שונים, מהוות המשך למאמץ המתמשך של כוחות הביטחון לסכל תשתיות ולמנוע פיגועים.

בפעילות המרכזית בכפר ג'נין שבחטיבת מנשה, עצרו הלוחמים מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. על פי הנמסר מכוחות הביטחון, המחבל היה בשלבי תכנון מתקדמים לביצוע פעולת טרור, כאשר המעצר המהיר מנע סכנה ממשית לאזרחים ולוחמים באזור.

במקביל, בכפר צידא שבחטיבת אפרים, הכוחות עצרו מחבל המזוהה עם ארגון הטרור חמאס. המחבל, כך עולה מהמידע המודיעיני, קידם באופן פעיל פעולות טרור באזור ופעל לגיוס נוספים למעגל הפעילות. מעצרו מהווה מכה נוספת לתשתית הטרור של החמאס ביהודה ושומרון.

הפעילות השלישית התמקדה במרחב קלנדיה והכפר אל בירה שבחטיבת בנימין, שם עצרו הלוחמים שלושה מחבלים. בין הנעצרים - חמוש שהסית באופן שיטתי לפעילות טרור, ומחבל נוסף שעסק בהרכבת מטענים. שני אלה מהווים חלק מתשתית הייצור והתמיכה בפעילות הטרור באזור.

כל המחבלים שנעצרו הועברו לחקירה מעמיקה על ידי כוחות הביטחון, במטרה לחשוף מעגלי סיוע נוספים ולמנוע פעולות טרור עתידיות. מדובר הבהיר כי כוחות הביטחון ממשיכים לפעול בהתקפיות מלאה במרחב יהודה ושומרון, מול כל מי שמנסה לפגוע באזרחי ישראל או בכוחות הביטחון.

