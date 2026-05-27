נקודת תורפה מדאיגה

איום מטורף בלבנון: רחפני סיב אופטי קטלניים יותר מטילים

מחדל רחפני הנפץ של חיזבאללה בלבנון גובה מחיר דמים יומי ומאלץ את צה"ל לשנות דפוסי פעולה. בעוד רשתות התיל נכשלו ומערכת היירוט האירופית נפרסת באיטיות, ארגון הטרור תיעד פגיעה ישירה בלוחמים (צבא וביטחון)

רחפן נפץ פוגע ברכב צה"ל| צילום: צילום: חיזבאללה

בזמן שמערכת הביטחון הישראלית מתהדרת במטוסי F-35 המתקדמים ובמערכות יירוט כמו כיפת ברזל שעלותן מיליארדי דולרים, שדה הקרב בדרום לבנון חושף נקודת תורפה מביכה ומדאיגה: רחפני נפץ זולים המחוברים בסיב אופטי דק ושקוף מצליחים לעקוף את כל מערכות ההגנה היקרות ולהסב אבידות כואבות לכוחות .

על פי דיווח ב'הארץ', מספר החיילים שנפגעו מרחפנים המונחים על ידי סיב אופטי עובר בימים אלו את מספר הישראלים שנהרגו מפגיעות טילים בליסטיים. המחדל הטכנולוגי מהדהד דווקא מול ההצלחה של ההגנה האווירית בשאר החזיתות, ומעיד על פער משמעותי ביכולות ההתמודדות עם איום זה.

חוט זכוכית דק מנצח מיליארדי דולרים

הסיבה לכשלון המערכות המתוחכמות פשוטה אך קטלנית: שיבוש אלקטרוני וחסימת שידורים, שעליהם מסתמך צה"ל בשנים האחרונות, פשוט אינם רלוונטיים מול חיבור פיזי ישיר. הסיב האופטי, דק כחוט שיער ושקוף כמעט לחלוטין, מעביר את הפקודות מהמפעיל לרחפן ללא כל אות אלקטרומגנטי שניתן לזהות או לשבש.

מהנדס בכיר בתעשייה הביטחונית מודה בכאב כי הכלים הפרימיטיביים הללו, שעלותם מאות דולרים בודדים, "עושים צחוק" מהאלקטרוניקה הצה"לית המתוחכמת. התוצאה: רחפנים שחודרים לעומק השטח, מזהים מטרות ומבצעים תקיפות ללא שצה"ל מסוגל לעצור אותם במערכות הקיימות.

האיום שמשנה את פני הקרב

האיום המשתולל בשמיים של גבול לבנון הפך לגורם המרכזי שמתווה את פעילות הכוחות בשטח ומאלץ אותם לפעול תחת דפוסי פעולה שונים. רק ביממה האחרונה הפיץ סרטון תדמית מטריד מכפר בינת ג'בל, המתעד רחפן נפץ חמוש המשוגר לטיסה קצרה ומבצע תקיפה ישירה וקטלנית נגד רכב האמר צבאי שבו שהו לוחמי צה"ל.

גורמים בכירים בתעשיות הביטחוניות מציינים כי ישראל כשלה בהפנמת לקחי הלחימה באוקראינה, שם הרוסים משתמשים ברחפנים דומים בהצלחה רבה. מסמכים שהוגשו למערכת הביטחון כבר לפני שנתיים התריעו על הסכנה הקיומית מצד חיזבאללה, אך קצב הפעולה לא שיקף את הדחיפות הנדרשת.

פתרונות חלקיים ואטיים

מול האיום הדרמטי, פורסם ב'הארץ' כי צה"ל החל להשתמש במערכת היירוט האירופית של חברת איירובוטיקס, המשגרת רחפנים עם רשתות בעלות של מאות דולרים בודדים. אולם קצב הפריסה שלה אטי מדי ואינו מספק מענה רחב לאיום המתפשט.

גם הניסיון לפרוש רשתות תיל ענקיות בשטח לא הניב תוצאות טובות עד כה. דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, הבהיר בהודעה חריגה כי אין מחסור בציוד למניעת רחפנים, וכי הרמטכ"ל עוסק בנושא באופן אישי. עם זאת, הוא הזהיר כי רשתות שלא עומדות בתקנים עלולות לסכן לוחמים.

גיבוי אמריקאי לתגובה

בעקבות גל הטרור הבלתי פוסק של רחפני הנפץ מלבנון, קיבלה ישראל החלטה אסטרטגית להפסיק להכיל את פעולות הטרור של חיזבאללה ולהגיב. על פי תדרוכים מגורמים בכירים במערכת הביטחון, ישראל קיבלה גיבוי מארצות הברית לחזור ולתקוף באופן משמעותי בלבנון.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס השבוע למצב החירום והבטיח: "יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה וגם את זה נפתור, אנחנו נכה אותם שוק על ירך". במקביל, שר החוץ האמריקאי, מרקו רוביו, רמז כי תקיפות ישראליות נרחבות בתגובה לטרור הרחפנים הן מוצדקות לחלוטין.

בכיר אמריקני מסר לאל ג'זירה: "חיזבאללה התעלם שוב ושוב מהבקשות להפסיק את הירי נגד ישראל, כולל האזהרה האחרונה. ולכן, זכותה של ישראל להגיב על כך - ממשל טראמפ זה לא ממשל ביידן".

לאורך הלילה האחרון, תקף צה"ל יותר מ-100 תשתיות טרור ומחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בבקאע וברחבי דרום לבנון. במקביל, דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, הוציא אזהרה דחופה וחריגה לתושבי העיר נבטיה בדרום לבנון, בה הוא קורא להם לפנות מיד את בתיהם.

