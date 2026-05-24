מהכנרת תבוא הבשורה?

לא ייאמן: הצעד הנואש של לוחמי צה"ל לפתור את בעיית הרחפנים בלבנון 

צה"ל פנה בשבוע האחרון לדייגים בכינרת בבקשה לרכוש או לקבל מהם רשתות דיג כחלק מהניסיונות להתגונן מאיום הרחפנים של חיזבאללה בדרום לבנון | מדובר ביוזמה אישית של לוחמים שעלתה מהשטח ולא ברכש מוסדר של צה"ל או של משרד הביטחון (צבא)

דייג בכנרת | אילוסטרציה (באדיבות המצלם)

נציגים מכוחות צה"ל שמוצבים בדרום לבנון פנו בשבוע האחרון לדייגים בכינרת בבקשה לרכוש או לקבל מהם רשתות דיג כחלק מהניסיונות להתגונן מאיום הרחפנים של חיזבאללה.

לפי דיווח הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות, מדובר ביוזמה אישית של לוחמים שעלתה מהשטח ולא ברכש מוסדר של צה"ל או של משרד הביטחון.

בשבועות האחרונים נקטו הכוחות דרכים שונות במטרה להתמודד עם האיום, ובהן רשתות צל, רשתות כדורגל ורשתות דיג. אולם, לא כל סוגי הרשתות יעילות להתמודדות עם רחפני נפץ. בצה"ל מנסים לייצר תו תקן אחיד ובמקביל להזמין באופן מוסדר רשתות שיוצבו על מבנים, כלי רכב ומגננים. 

רק אמש דובר צה"ל התיר לפרסום כי סמ"ר נועם המבורגר, בן 23 מעתלית, נהרג מפגיעת רחפן נפץ במוצב בירנית. המבורגר שירת כלוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד 9, שבעוצבת 'עקבות הברזל' (401). באותו אירוע נפצע חייל באורח קשה ונגד נפצע באורח קל.

