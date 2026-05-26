14 קילומטר של מנהרות: צה"ל החריב את מעוז חמאס הסודי

כוחות החטיבה הצפונית ולוחמי יחידת יהל"ם השלימו בחודשים האחרונים מבצע הנדסי דרמטי ורחב היקף במרחב בית חאנון שבצפון רצועת עזה, במסגרתו הושמדו יותר מ-11 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים מפותלים ששימשו את ארגון הטרור חמאס. המבצע, שבוצע בפיקוד אוגדה 252, מהווה הישג מבצעי משמעותי במלחמה להסרת איומי הטרור מיישובי הנגב המערבי.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, הפעילות ההנדסית המורכבת כללה ביצוע מאות קידוחים שיטתיים ומדויקים בקרקע, באמצעותם איתרו הכוחות, מיפו והשמידו את רשת המנהרות הנרחבת. התוואים שהושמדו מצטרפים לשלושה קילומטרים נוספים של מנהרות שחוסלו במהלך קרבות קודמים באזור, כך שסך הכל הושמדו כ-14 קילומטרים של תשתיות תת-קרקעיות במרחב זה.

מרחב בית חאנון שימש במשך שנים ארוכות כמעוז הטרור המרכזי של ארגון חמאס בצפון הרצועה. מתחת לבתי מגורים, מוסדות ציבור וצירי תנועה, בנה הארגון רשת מפלצתית של מנהרות שנועדה להוציא לפועל פיגועי ענק נגד אזרחי ישראל ולשמש כתשתית למעבר כוחות ואמצעי לחימה. במהלך הלחימה העקשנית במרחב, נתקלו הכוחות בקרבות פנים אל פנים עם מחבלי חמאס. הלוחמים פשטו בגבורה על מתחמי הטרור והשלימו את המבצע עד להכרעה מוחלטת של גדוד חמאס המקומי. לצד השמדת התוואים התת-קרקעיים, חיסלו הכוחות מחבלים רבים ואיתרו והשמידו מאות תשתיות טרור בעל-קרקע.

מבצע הנדסי חסר תקדים

המאמץ ההנדסי שביצעו כוחות החטיבה הצפונית ויהל"ם נחשב לחסר תקדים בהיקפו ובמורכבותו. הקידוחים השיטתיים, שהגיעו לעומק רב בקרקע, אפשרו ללוחמים לאתר את התשתיות המחתרתיות באופן מדויק ולהשמידן באופן יסודי. הפעילות דרשה תיאום מדויק בין היחידות השונות ויכולות הנדסיות מתקדמות.

כידוע, צה"ל ממשיך בפעילות לטיהור עזה מנשק ומבצע מבצעים הנדסיים נוספים לאיתור והשמדת תוואים תת-קרקעיים ברחבי הרצועה. במקביל לפעילות בבית חאנון, חטיבת "אגרוף הברזל" השמידה שמונה תוואים משמעותיים במרחבים נוספים בצפון הרצועה, במסגרת מאמץ כולל להסרת איומי הטרור.

פעילות מבצעית והשמדת מנהרות ( צילום: צה"ל )

מדובר צה"ל מסר כי "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול בהתאם להסכם הפסקת האש להסרת כל איום מידי ושמירה על בטחון תושבי הנגב המערבי". הפעילות במרחב בית חאנון מהווה חלק ממאמץ רחב יותר לפירוק תשתיות הטרור ברצועה ומניעת יכולת התארגנות מחודשת של ארגון חמאס.

המבצע ההנדסי המורכב בבית חאנון מצטרף לשורה של הישגים מבצעיים שהשיגו כוחות צה"ל במהלך המלחמה ברצועת עזה, תוך פירוק שיטתי של תשתיות הטרור שנבנו במשך שנים ארוכות מתחת לאזורים אזרחיים.