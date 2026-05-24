מפלצת השמיים החדשה של צה"ל: החלה הרכבת מסוק ה"פרא"

מסוק הפרא ( צילום: צילום מסך מערוץ היוטיוב של לוקהיד מרטין סיקורסקי )

דסק התעופה הצבאית של חיל האוויר חושף כי תהליך ההצטיידות המשמעותי ביותר של המערכת הביטחונית עובר בימים אלו נקודת ציון מרכזית, עם תחילת הרכבתו הפיזית של מסוק הסער החדש של ישראל במפעלי 'לוקהיד מרטין' ו'סיקורסקי' שבמדינת קונטיקט בארה"ב.

המסוק החדש, שיזכה לשם המבצעי המאיים "פרא", נועד להחליף את צי מסוקי היסעור הישנים ששירתו את חיל האוויר בנאמנות עשרות שנים ועברו את גבול היכולת המבצעית שלהם. במסגרת עסקת המיליארדים האסטרטגית, רכשה מדינת ישראל 12 מסוקים מדגם ה-CH-53K המתקדם ביותר בעולם.

המחשה של מסוק הפרא החדש ( צילום: תמונה שהופקה על ידי בינה מלאכותית (Grok Imagine) להמחשה )

על פי התכנון המקורי, המפלצות הראשונות צפויות לנחות בבסיסי חיל האוויר במהלך שנת 2028, מהלך שישנה את דוקטרינת התובלה של צה"ל באופן דרמטי. מסוק ה-CH-53K מציג קפיצת מדרגה טכנולוגית מטורפת בכל הנוגע לשרידות תחת אש נ"ט וטילים, וליכולות נשיאת מטען כבד במיוחד. המסוק מתוכנן לשאת לא פחות מ-37 לוחמים חמושים ומצוידים בבת אחת, ומצויד בתא טייס דיגיטלי מתקדם הכולל מערכת "טוס-על-חוט" (Fly-By-Wire) חדישה, המעניקה לצוות שליטה מדויקת ונוחה בתנאי מזג אוויר ושטח קיצוניים. במפעלי הייצור האמריקניים נעשה שימוש בשיטות הנדסיות חסרות תקדים בתהליך ההרכבה, כדי להבטיח עמידות מוחלטת בפני איומים בשדה הקרב המודרני.

יכולות חסרות תקדים

דגם ה"פרא" מתהדר בשיפורים מבניים משמעותיים, בהם מנועים רבי עוצמה, להבי רוטור המיוצרים מחומרים מרוכבים סודיים ותא מטען מוגדל המאפשר גמישות מבצעית רבה. יכולת ההעמסה המרשימה של המסוק עומדת על כ-15,900 קילוגרמים – נתון פסיכי שהופך אותו לכלי המבוקש ביותר בזירה העולמית.

כזכור, חיל הנחתים האמריקני כבר הזמין כ-200 מסוקים כאלו, מה שמעיד על האמון הרב במערכת. כל מסוק שיגיע לישראל יעבור התאמות טכנולוגיות ייחודיות ושילוב של מערכות הגנה, לוחמה אלקטרונית וסייבר מתוצרת התעשיות הביטחוניות הישראליות, מה שיבטיח את עליונותו המוחלטת של חיל האוויר במשימות קומנדו חשאיות לשנים רבות קדימה.

החלפת דור במערך התובלה

מסוק היסעור הצה"לי הנוכחי, שמו של דגם סיקורסקי CH-53, נמצא בשימוש הצבא כבר יותר מ-50 שנה. בספטמבר 1969, במהלך מלחמת ההתשה, הוכנסו שני היסעורים הראשונים בצה"ל לפעילות מבצעית שוטפת. כשנה לאחר מכן נוסדה טייסת היסעורים הראשונה.

בשנות ה-80 הוחלט לשפר את מערך היסעורים הצה"לי בעזרת פיתוחים ישראליים, שעד היום מותקנים בו. עם זאת, הצי הישן עבר את גבול היכולת המבצעית שלו, והצורך בהחלפתו הפך דחוף במיוחד לאור האתגרים המבצעיים המורכבים שעומדים בפני צה"ל בזירות השונות.

יצוין כי בימים האחרונים התרחש אירוע חריג בדרום לבנון, כאשר מסוק של חיל האוויר נאלץ לנחות במהלך פינוי פצועים ולא הצליח להמריא בשל תקלה טכנית. מסוק חלופי פינה את הפצועים, בעוד צוותי טכניים תיקנו את המסוק בשטח עד להמראתו חזרה לישראל. בצה"ל הבהירו כי המסוק לא נפגע מאש אויב.