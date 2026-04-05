מפגן כוח יוצא דופן של המרינס: מסוק התובלה CH-53E השלים ניסוי קצה שכלל תדלוק אווירי מורכב תוך הנפת שני כלי רכב במקביל. המהלך הדרמטי, שפורסם ב-World Defense News, חושף את היכולות האסטרטגיות שיגיעו בקרוב גם לחיל האוויר הישראלי (תקיפה והגנה)
בצל מזג האוויר הסוער ברחבי הארץ בימים האחרונים, היום (שלישי) התרחש אירוע חריג וחמור בבסיס חיל האוויר בתל נוף, כאשר מסוק יסעור שהיה כבוי על הקרקע, התהפך על צידו בעקבות רוח חזקה וניזוק | על פי הודעת דובר צה"ל אין נפגעים באירוע, וכי המסוק ייכנס לטיפול ויחזור לכשירות בהמשך (צבא)
מלאכת הזיהוי של גופות אנשי חיל האוויר שנהרגו בהתרסקות מסוק היסעור ברומניה הושלמה היום. בתום החילוץ מאזור ההתרסקות אתמול, הועברו הגופות למכון לרפואה משפטית בעיר בראשוב, שם המתינו להם נציגי הרבנות הצבאית שביצעו זיהוי וודאי. בשעות הקרובות, יוטסו הגופות לארץ (חדשות, צבא)
אותרו גופות ההרוגים שהתרסקו במסוק יסעור ברומניה. גורמי זיהוי חללים ורבנות של צה"ל - שהגיעו עם המשלחת הבוקר, נערכים להגעה לזירה ולאימות המידע על-פי ההלכה. בין חברי המשלחת: ר´ איציק בלוי, תושב כפר-חב"ד, סגן מפקד היחידה לזיהוי חללים. בפנים: וידאו מנחיתת המשלחת (חדשות, צבא)