נגד כל הסיכויים: הניסוי המטורף שהפתיע את עולם התעופה

בניסוי שנועד לבחון את גבולות היכולת הטכנולוגית, השלים חיל הנחתים האמריקני השבוע משימה שנחשבה עד לא מזמן לבלתי אפשרית: מסוק ענק מדגם CH-53E "סופר סטליון" נשא תחתיו שני כלי רכב קרביים במשקל כולל של טונות רבות, ובמקביל התחבר לצינור תדלוק אווירי בגובה אלפי רגליים. הניסוי, שנערך בתחנת המרינס במיאמי, מהווה פריצת דרך ביכולות הלוגיסטיות של הצבא האמריקני.

על פי דיווח של אתר World Defense News, המשימה שילבה שתי פעולות מורכבות במיוחד: תדלוק באוויר תוך כדי נשיאת מטען כבד חיצוני. שילוב זה דורש יציבות חריגה מצד המסוק ומיומנות גבוהה מהצוות, במיוחד כאשר הרוחות והעומס הקיצוני מאיימים על שיווי המשקל של המערכת כולה.

ה-CH-53E, המצויד בשלושה מנועי T64 עוצמתיים של ג'נרל אלקטריק, נדרש להפגין יציבות יוצאת דופן במהלך הניסוי. מערכת ההנעה המשולשת מאפשרת למסוק לשאת עומסים כבדים במיוחד, אך התדלוק תוך כדי נשיאת מטען חיצוני מוסיף רובד מורכבות נוסף. הטייסים נאלצו לשמור על מיקום מדויק ביחס למטוס המתדלק, תוך שהם מתמודדים עם השפעת המשקל הנוסף על דינמיקת הטיסה. היכולת שהוכחה בניסוי משנה את כללי המשחק הלוגיסטיים. במקום להיות מוגבל לטווח הדלק של המסוק, כעת ניתן להעביר רכבי שטח וציוד כבד ישירות לנקודת הלחימה, ללא צורך בנחיתות ביניים או בבסיסים לוגיסטיים בדרך. עם מהירות שיוט של 150 קשר ומקלעי 0.50 להגנה עצמית, המסוק הופך ל"משאית אווירית" משוריינת עם טווח בלתי מוגבל.

הזווית הישראלית: מסוקי הדור הבא

הניסוי מעורר עניין מיוחד בצה"ל, שנמצא בתהליך קליטה של הדגם החדיש יותר - ה-CH-53K King Stallion. המסוקים החדשים, שצפויים להחליף את מערך ה"יסעור" הוותיק של חיל האוויר, מציעים יכולות משופרות משמעותית לעומת הדגם הנוכחי. היכולות שהופגנו בניסוי האמריקני מספקות הצצה ליכולות האסטרטגיות שיעמדו לרשות ישראל בשנים הקרובות.

כידוע, צה"ל מפעיל כבר שנים רבות את מסוקי ה"יסעור" (CH-53) בפעולות מבצעיות מורכבות, כולל תקיפות עומק באיראן והעברת כוחות לשטח אויב. השדרוג לדגם החדש צפוי להעניק לחיל האוויר יכולות חסרות תקדים בתחום ההובלה האווירית הכבדה.

מרחק ומשקל - כבר לא מכשול

הניסוי מבהיר כי בעולם הלחימה המודרני, המרחק והמשקל הופכים להיות פחות ופחות רלוונטיים כמגבלות מבצעיות. היכולת להעביר ציוד כבד לכל נקודה בזירה, ללא תלות בתשתיות קרקעיות או בבסיסי ביניים, מעניקה יתרון אסטרטגי משמעותי. כוחות קרקע יכולים לקבל תגבורת ואספקה במקומות שעד כה נחשבו בלתי נגישים.

בהקשר הישראלי, יכולות אלו רלוונטיות במיוחד לאור הפריסה האמריקנית המוגברת במזרח התיכון והצורך בגמישות מבצעית מירבית. הקרדיט על חשיפת פרטי הניסוי המורכב שייך ל-World Defense News, שממשיך לעקוב אחרי המודרניזציה של חיל הנחתים האמריקני ויישומיה האפשריים בזירות נוספות.