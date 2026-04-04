כיכר השבת
בגלל בג"ץ?

פצוע במצב קשה | התרעה הופעלה בהפגנת השמאל הקיצוני - מאות נדחקו 

אדם אחד כבן 60 נפצע באורח קשה לאחר שהתרעות הופעלו בשיא ההפגנה בהבימה, בה השתתפו מאות בני אדם בתמיכת בג"ץ - נגד עמדה מקצועית של פיקוד העורף | הפצוע פונה בתחילה במצב אנוש לבית החולים לאחר שככל הנראה נדחק באופן מסכן חיים (חדשות) 

19תגובות
הפגנות שמאל נגד הממשלה | ארכיון, אילוסטרציה (צילום: דוברות המשטרה)

דיווחים ראשוניים מעלים על אדם אחד כבן 60 במצב אנוש לאחר שנפצע באירוע דוחק במסגרת הפגנות השמאל בהבימה.

לפי העדויות, האירוע התרחש בזמן הכניסה למרחב המוגן ובעקבות ההתרעה. "כמות גדולה מאוד של אנשים נכנסה בבת אחת, בתוך המקום היה צפוף ודחוק - ואז הגבר התמוטט", כך לפי דיווח של הכתבת לי עייש ב-i24.

שני ויצמן מאותו ערוץ שהייתה במקום העידה:

"אחד המפגינים בהבימה איבד דופק, לאחר שהמפגינים מיהרו להיכנס לחניון בעקבות התרעה של פיקוד העורף. במקום היה דוחק נוראי. הוא התמוטט מול העיניים שלי. עדיין מנסים להציל את חייו".

כזכור, מוקדם יותר היום, בעיצומה של השבת הקדושה הודיע בג"ץ לפיקוד העורף כי הוא מאפשר ל-600 איש להשתתף בהפגנה בהבימה נגד המלחמה, בניגוד להמלצת פיקוד העורף על 150 איש בלבד.

הערב נראה כי ישנו קרבן פצוע ראשון מההתערבות הבוטה של בית המשפט בחוות דעת מקצועית.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

13
בג"צ כנראה סולד מכל מה שיש קדושה...כולל קדושת החיים
וחבריו על האש
חבל שאנשים עדין לא מבינים שבבגץ יושבים אנשים שמבינים רק בכסף ושום דבר בעולם לא מעניין אותם וכל המשתתפים שיהנו .....
מי
אםיקורסיםנ גדולים וזה הצינות האמתי, חילול כל הקדוש לישראל תתעוררו עם ה' בעוד מועד
ישראל
12
כן יאבדו כל אויביך ה'
דוד
יהודי במצב קשה ואתה עולז??? מה משנה דעתו? אחיך הוא!
הי
"ישר כח"
איתי לידסקי
אחיך הוא? ממש לא. וחי אחיך עמך, בכל מקום מבואר אחיך במצוות. אתה יכול לדבר בשם הנצרות, או דתות אחרות אבל לא בשם היהדות.
למדת חומש פעם?
11
שיתבע את בג"צ..בגללם הוא נקלע לסכנה
הפצוע מדוחק
10
פעם להיות שופט היה מקנה לאדם כבוד ויוקרה..כיום יודעים שאדם שהוא שופט וכמה שיותר בכיר זה אומר שהוא נגד התורה ונגד הבית
היו ימים..
9
דם על הידיים של בג"ץ בנוסף לרמיסת היהדות לא נשכח ולא נסלח !!!!
עם ישראל חי
8
בגצ אשם בזה
אלעד
7
כל הכבוד לבג"ץ שמגלה עד כמה הוא נאיבי ...לא איכפת לו בטחון אזרחי.. מה שאיכפת לו זה יוזמות נגד הממשלה .. הוא מעוניין בהפלת הממשלה ובתקווה שתהיה ממשלה כרצונו... אבל בטחוננו באחד שלא יקום ולא יהיה וזה יעצים בעם ישראל את הדרישה לממשלה ימנית חזקה יותר שתשתדל לתקן את המעוות בהקדם האפשרי ולפתוח בגץ חדש הכפ
מזדמן
6
יש שופטים פושעים בירושלים, שופטים אנטישמים.
אריה
אמת ונכון
איציק
5
קודם כל רפואה שלמה לפצוע מקווה שעכשיו אנשים יפתחו את העניים ויבינו שבגץ מושחתים רוצים להפיל את הממשלה שוקעת להם מקלות הגלגלים ועוד צריך להבין שהם שונאים כל דבר שקשור ליהדות וכי לכותל הם יסכימו כמות כזאת של אנשים???
דוד
4
דיווח מלא שקרים
יהודית

