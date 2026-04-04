דיווחים ראשוניים מעלים על אדם אחד כבן 60 במצב אנוש לאחר שנפצע באירוע דוחק במסגרת הפגנות השמאל בהבימה.

לפי העדויות, האירוע התרחש בזמן הכניסה למרחב המוגן ובעקבות ההתרעה. "כמות גדולה מאוד של אנשים נכנסה בבת אחת, בתוך המקום היה צפוף ודחוק - ואז הגבר התמוטט", כך לפי דיווח של הכתבת לי עייש ב-i24.

שני ויצמן מאותו ערוץ שהייתה במקום העידה:

"אחד המפגינים בהבימה איבד דופק, לאחר שהמפגינים מיהרו להיכנס לחניון בעקבות התרעה של פיקוד העורף. במקום היה דוחק נוראי. הוא התמוטט מול העיניים שלי. עדיין מנסים להציל את חייו".

כזכור, מוקדם יותר היום, בעיצומה של השבת הקדושה הודיע בג"ץ לפיקוד העורף כי הוא מאפשר ל-600 איש להשתתף בהפגנה בהבימה נגד המלחמה, בניגוד להמלצת פיקוד העורף על 150 איש בלבד.

הערב נראה כי ישנו קרבן פצוע ראשון מההתערבות הבוטה של בית המשפט בחוות דעת מקצועית.