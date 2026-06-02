פחד: דוב שחור ענק נכנס לאזור מגורים - והחל לפצוע אנשים

ארבעה בני אדם נפצעו בדרגות פציעה שונות היום (שלישי) לאחר שדוב השתולל ותקף אזרחים באזור מגורים ותעשייה בעיר פוקושימה שבצפון-מזרח יפן. כך דווח ב-AP.

מסע התקיפה החל בשעות הבוקר, כאשר כוחות משטרה וכיבוי אש מוזעקו בדחיפות לרובע ססקינו בעיר, בעקבות שיחת חירום שהתקבלה ממפעל הפלדה המקומי "פוקושימה סטיל וורקס", בה דווח על דוב שהתפרץ לשטח המפעל ותקף שני עובדים.

תיעוד ממצלמות האבטחה של המפעל חשף את רגעי האימה, כאשר דוב שחור נראה מגיח לפתע בפתח המתחם ופותח במרדף קצר אחר אחד העובדים, צעיר בשנות ה-20 לחייו. העובד ניסה להימלט על נפשו, אך הדוב הצליח להשיגו, הפיל אותו ארצה בעוצמה, ולאחר מכן המשיך בריצה לתוך תשלובת המבנים של המפעל, שם תקף ופצע עובד נוסף, גבר כבת שנות ה-60 לחייו.

הדוב לא עצר שם, המשיך בנתיב ההרס שלו, ופצע גבר נוסף בשנות ה-60 לחייו שעבד בחברה סמוכה אחרת. הקורבן הרביעי של מסע התקיפה הייתה תושבת השכונה, קשישה בשנות ה-80 לחייה, שהותקפה בסמוך לביתה. מדוברות שירותי הכבאות של פוקושימה נמסר כי שלושת הגברים נפצעו באורח קל, ואילו האישה המבוגרת סובלת מפציעות בדרגת חומרה בינונית, אולם לא נשקפת סכנה מיידית לחייהם של אף אחד מהנפגעים.

נכון לשעות אחר הצהריים של יום שלישי הדוב התוקף טרם נלכד, וההערכה הרווחת בקרב כוחות הביטחון היא כי הוא מסתתר בתוך מתחם החברה השנייה אליה חדר.

שוטרים רבים במדים, החמושים במקלות ארוכים ייעודיים, כיתרו את האזור במטרה לבודד אותו ולמנוע פגיעות נוספות בנפש.

בעקבות האירוע החריג והסכנה המיידית לציבור, הרשויות המקומיות הורו על סגירתם המיידית של שני בתי ספר באזור, ביניהם בית הספר היסודי "נודה", אשר ביטל את הלימודים הפרונטליים, העביר את התלמידים ללמידה מקוונת מרחוק, ופרסם אזהרה דחופה באתר האינטרנט שלו הקוראת לתושבים להימנע לחלוטין מיציאות לא חיוניות מהבתים ולנקוט באמצעי זהירות מקסימליים.

לפי הדיווח, מומחים ביפן מסבירים כי הרקע לתופעה המדאיגה של פלישת הדובים למרכזי האוכלוסייה קשור ישירות לתהליכים דמוגרפיים ואקלימיים מורכבים שעוברים על המדינה. אזורי הפריפריה והמחוזות הכפריים ביפן סובלים בעשורים האחרונים מהזדקנות מהירה של האוכלוסייה ומצניחה חדה במספר התושבים, מה שמותיר שטחים נרחבים ללא פעילות אנושית ומאפשר לטבע לפלוש חזרה.

במקביל, כמעט ולא נותרו באזורים אלו תושבים צעירים המוכשרים או מורשים לעסוק בציד ובוויסות אוכלוסיית הדובים. מעבר לכך, שינויי האקלים העולמיים ועליית הטמפרטורות גורמים לדובים להתעורר מוקדם מהרגיל משנת החורף שלהם, כשהם רעבים ומחפשים מקורות מזון זמינים, דבר המוביל אותם היישר לחצרות הבתים ולאזורי התעשייה.