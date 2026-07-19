דביבון יוצא דופן מסיאטל שבוושינגטון, שזכה לכינוי "ג'ימותי" (Jimothy), הפך בימים האחרונים לכוכב רשת בזכות מראהו העגלגל והייחודי.

תושבת בשם קיאנה הול שתיעדה את הדביבון כשהגיח מתחת לרכב בשכונת בלארד בעיר, סיפרה: "ממש התבלבלתי ממה שראיתי. מעולם לא ראיתי חיה שנראית כך".

הסרטון הפך לוויראלי במהירות, ולאחר מכן החלו להתפרסם ברשת סרטונים נוספים של הדביבון, שכבש את לבם של תושבי סיאטל.

ד"ר מרסי לוגסדון, מרצה בבית החולים הווטרינרי של אוניברסיטת וושינגטון סטייט, העריכה כי מדובר בדביבון שנולד השנה. לדבריה, אף שלא ניתן לקבוע אבחנה ללא בדיקה, מראהו החריג נובע ככל הנראה ממום מולד בעמוד השדרה. עם זאת, היא ציינה כי נראה שהוא נע ומתנהל היטב, דבר המעיד על כך שמצבו הבריאותי טוב.

הול סיכמה כי היא שמחה שהסרטון הצליח לשמח כל כך הרבה אנשים. "אני חושבת שהתקופה קשה לכולם, אז אני שמחה שפרסמתי משהו שהגיע לכל כך הרבה אנשים וגרם להם לחייך. אני רק מקווה שהוא ימשיך לחיות את חייו בחופשיות ויישאר בריא".