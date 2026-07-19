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תגלית נדירה: מדענים תיעדו מין חדש ומוזר של קוף ביערות הגשם

מדענים גילו מין חדש של קוף ביערות קונגו | זהו המין החמישי שהתגלה ב-75 שנה, והוא כבר בסכנת הכחדה (מעניין)

זן הקוף החדש שאותר בקונגו (צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה)

מדענים הכריזו על גילויו של מין חדש של קוף ביערות הגשם של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, תגלית שנחשבת נדירה במיוחד. על פי הדיווח שפורסם בכתב העת המדעי PLOS ONE, זהו רק המין החמישי החדש של קוף אפריקני שזוהה ב-75 השנים האחרונות.

המין החדש קיבל את השם המדעי Colobus congoensis, ונקרא בפי המקומיים "ליקוולי" (Likweli) בשפת הקילנגה המקומית. החוקרים איתרו אותו בפארק הלאומי לומאמי שבאגן קונגו, אזור הנחשב לאחד ממוקדי המגוון הביולוגי החשובים בעולם.

הקוף תועד לראשונה כבר בשנת 2008, כאשר אנשי שימור צילמו קוף לא מוכר ביער, אך הוא היה מוסתר חלקית. בשנת 2018 תיעוד נוסף עורר את סקרנות החוקרים, שהחלו במסע לאיתורו. לאחר שנים של מחקר, שכלל תצפיות, בדיקות גנטיות והשוואה למיני קופים אחרים, אישרו המדענים כי מדובר במין חדש לחלוטין.

המין החדש שתועד
המין החדש שתועד| צילום: צילום: רשתות חברתיות

מין בסכנת הכחדה

הליקוולי בעל פרווה שחורה ומבריקה, עם סימן זיהוי בולט במיוחד – כתם בצבע כתום־קרם סביב הפה והאף, לצד עור אפור חשוף באזור הלחיים שגורם לו להיראות כאילו הוא חובש "מסכה". בנוסף יש לו כתם פרווה לבן באזור האחורי של גופו.

החוקרים תיעדו 114 תצפיות של הקופים בין השנים 2018 ל-2022. הם חיים בקבוצות של עד 20 פרטים, שוקלים כ-7 קילוגרמים ומשמיעים קולות עמוקים וחזקים הכוללים נהמות ונחירות ייחודיות שמבדילות אותם ממינים אחרים.

בשל אזור המחיה המצומצם שלו והאיום הגובר על יערות הגשם, החוקרים ממליצים להגדיר את המין החדש כמין בסכנת הכחדה. לדבריהם, התגלית מחזקת את ההערכה כי יערות קונגו עדיין מסתירים מינים רבים שטרם התגלו.

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