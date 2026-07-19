"הם איימו עליי ברצח": תותח היסטורי נשדד ע"י 30 חמושים ומנוף

תותח היסטורי במשקל כשלושה טונות מהמאה ה-16 נגנב באישון לילה ממבצר נרוואר שבמדינת מדיה פרדש שבהודו, לאחר שכ-25 עד 30 חמושים הגיעו למקום כשהם מצוידים במנוף ובמשאית והעמיסו את התותח.

לדברי המאבטח בלקישאן, החמושים איימו להרוג אותו אם יתנגד. "הם היו חמושים בנשק מודרני, בעוד שלי היה רק מקל עץ", סיפר, והוסיף כי במקום לא הייתה תאורה מספקת ואף לא פנסים.

לפי החקירה הראשונית, החשודים נכנסו למבצר דרך הכניסה האחורית וביצעו את הגניבה בצורה מתוכננת היטב. המשטרה בודקת אם מדובר ברשת בינלאומית להברחת עתיקות.

קצין המשטרה פרשאנט שארמה אמר כי "כל כיווני החקירה נבדקים, כולל האפשרות שמעורבת רשת הברחה בינלאומית".

גם סגן מנהל מחלקת הארכיאולוגיה במדינה, טרון קומאר מהוביה, הגדיר את האירוע "חמור ביותר" והודיע כי יבחן את מערך האבטחה במקום כדי לסייע באיתור התותח הגנוב.