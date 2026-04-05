"תרגיל עוקץ" אמריקאי: שווייץ מבטלת עסקת פטריוט ענקית

הניטרליות השווייצרית המפורסמת עומדת בימים אלה למבחן קשה מול מה שנראה כתמרון דיפלומטי-ביטחוני מצד בעלת הברית הגדולה בעולם. שר הביטחון השווייצרי, מרטין פפיסטר, הטיל השבוע פצצה כשהודיע כי עסקת הענק לרכישת מערכות ההגנה האווירית Patriot נמצאת על סף ביטול סופי.

בלב הסכסוך: החלטה אמריקאית להעביר את המערכות המיועדות לשווייץ לידי אוקראינה, ותמרון פיננסי נועז של וושינגטון ש"משך" כספים מחשבון מטוסי הקרב כדי לכסות עלויות פטריוט שזינקו ב-50 אחוזים. כרוניקה של ברית בהתפרקות על פי דיווח של אתר Breaking Defense, העסקה שנחתמה ב-2022 לרכישת חמש סוללות Patriot הפכה לסיוט לוגיסטי. בקיץ 2025 הודיעה ארצות הברית כי עקב צרכי המלחמה באוקראינה, האספקה לשווייץ תידחה בחמש שנים – שינוי מהותי שהוביל את ברן להקפיא את התשלומים. מתקפת טילים איראנית בלב הלילה • אישה בת 80 במצב קריטי כיכר השבת | 04:06 התמרון האמריקאי לא איחר להגיע. אתר Swissinfo.ch חשף כי ממשל ארה"ב הסטה מעל 100 מיליון פרנק ששולמו עבור מטוסי ה-F-35A לטובת עסקת הפטריוט, ללא אישור מפורש מברן. ראש מינהל הרכש השווייצרי, אורס לוהר, אישר את הפרטים והזהיר כי המהלך פוגע באבן היסוד של חיל האוויר המקומי.

המחיר נוסק, הזמנות מצטמצמות

מלבד העיכובים, עלות המערכות עלולה לזנק מ-2 מיליארד לכ-3 מיליארד פרנק – כ-3.8 מיליארד דולר. בתגובה, שווייץ כבר הודיעה על קיצוץ הזמנת מטוסי ה-F-35A מ-36 יחידות ל-30 בלבד.

פפיסטר הבהיר כי ממשלתו כבר החלה לבחון חלופות אצל יצרניות נשק אירופאיות, בחיפוש אחר מערכות הגנה ארוכות-טווח שלא יהיו תלויות בשינויי העדיפויות של הבית הלבן.

קריאת השכמה לאירופה

המשבר השווייצרי הוא קריאת השכמה לכל אירופה. הדיון על "עצמאות ביטחונית אירופאית" הופך מתאוריה למציאות בשטח, כאשר מדינות היבשת מבינות שבעת מחיקת מלאים עבור אוקראינה, החוזים עליהם חתמו עלולים להפוך לנייר חסר ערך.

המועצה הפדרלית צפויה להכריע על גורל העסקה עד סוף יוני 2026. בינתיים, שווייץ מצטרפת לרשימה הגוברת של מדינות אירופאיות המבקשות לצמצם את התלות בארצות הברית ולפתח יכולות הגנה עצמאיות.