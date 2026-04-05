25 מיליארד דולר: הודו בונה מפלצת מלחמה טכנולוגית

בעוד המתיחות בגבולות המזרח מגיעה לנקודת רתיחה, הודו מבצעת מהלך אסטרטגי חסר תקדים שנועד לשנות את מאזן הכוחות האזורי. ממשלת ניו דלהי אישרה תוכנית מודרניזציה צבאית בהיקף של כ-25 מיליארד דולר, שתכלול רכישת מערכות הגנה אווירית מתקדמות, מטוסי תובלה רב-תכליתיים ומערכות לחימה אוטונומיות. המהלך מגיע על רקע האיומים המתמשכים מצד סין, פקיסטן ומיאנמאר, ומשקף החלטה אסטרטגית להבטיח עליונות צבאית לטווח ארוך.

על פי דיווחים בינלאומיים, שר ההגנה ההודי רג'נאט סינג העניק אור ירוק לתוכנית הרחבה שתשדרג את יכולות הצבא בכל הזירות - מהפסגות המושלגות של ההימלאיה ועד למדבריות המערב. התוכנית כוללת שילוב של טכנולוגיה רוסית מוכחת עם מערכות מערביות מתקדמות, תוך שמירה על גמישות מבצעית ועלויות נוחות יחסית.

מגן אווירי מתקדם: S-400 הרוסי

גולת הכותרת של התוכנית היא רכישת חמש מערכות S-400 נוספות מרוסיה, שיצטרפו לחמש שכבר הוזמנו בעבר. מערכת ההגנה האווירית הרוסית נחשבת לאחת המתקדמות בעולם, ומסוגלת ליירט מטוסים, טילים בליסטיים וכטב"מים בטווחים של עד 400 קילומטר. על פי הדיווחים, שתי יחידות ראשונות צפויות להיפרס כבר השנה לאורך הגבולות הרגישים עם סין ופקיסטן.

המהלך משקף את האמון ההודי בטכנולוגיה הרוסית, שהוכיחה עמידות בתנאי קיצון ומציעה יחס עלות-תועלת נוח. אנליסטים מציינים כי הודו ממשיכה לתת עדיפות לציוד רוסי למרות הלחצים המערביים, תוך שמירה על גמישות מבצעית בעידן של תחרות גלובלית מתעצמת.

רכבת אווירית לשדה הקרב

מעבר למערכות ההגנה, התוכנית כוללת שדרוג משמעותי של היכולות הלוגיסטיות. הודו תרכוש כ-60 מטוסי תובלה רב-תכליתיים שיחליפו את הצי המיושן, ויאפשרו שינוע מהיר של כוחות וציוד לתנאי שטח קיצוניים. ענקיות התעופה לוקהיד מרטין, אמבראייר ואיליושין כבר נאבקות על החוזה היוקרתי, שיקבע את פני התעופה הצבאית ההודית לעשורים הבאים.

מטוסי התובלה החדשים יאפשרו לצבא ההודי להגיב במהירות לאיומים בכל רחבי הארץ, מהגבול הסיני בצפון ועד לאזורים החופיים בדרום. היכולת לשנע כוחות ותחמושת במהירות נחשבת קריטית במיוחד לאור השטח ההררי המאתגר והמרחקים העצומים.