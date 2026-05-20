נשיא רוסיה ולדימיר פוטין צפוי להיפגש היום (רביעי) עם מהנדס סיני שאותו פגש לראשונה כילד במהלך ביקור ממלכתי בשנת 2000.

בעת שביקר פוטין בסין באותה עת, הוא הצטלם עם ילד צעיר בפארק בייהאי בבייג'ינג. פנג פאי, שהוא כיום מהנדס, יפגוש את פוטין שוב היום, 26 שנים לאחר מפגשם הראשון.

בסרטון שפורסם בכלי תקשורת ממשלתיים בסין אמר פנג כי "אני רוצה לומר לנשיא פוטין, לראות אותך שוב, אתה עדיין מקסים כמו אז, בעוד שאני הפכתי מילד צעיר לגבר שמנמן בגיל העמידה". פנג הוסיף כי "מעולם לא דמיינתי שתהיה לי ההזדמנות לפגוש אותו שוב. זה באמת מדהים". הוא נזכר כיצד נשיא רוסיה הרים אותו ממעקה בפארק כדי להצטלם, וציין כי "הוא גם נישק בעדינות את המצח שלי לפני שנפרדנו. אלו סצנות שאני עדיין זוכר בבירור".

בשנה שעברה פרסם כלי התקשורת הממשלתי הרוסי רוסיה היום הודעת חיפוש אחר פנג ברשת החברתית וייבו, שבה נכתב כי זה יהיה משמעותי באמת אם הילד הצעיר מאותו תצלום משנת 2000 יאותר. הדבר עורר חיפוש ויראלי אחר פנג בקרב משתמשי הרשתות החברתיות, וכעבור ימים אחדים הוא נמצא. כיום פנג הוא מהנדס בעל תואר שני מאוניברסיטה במוסקבה, בחירה שלדבריו בכלי תקשורת סיניים קיבלה השראה בדרך כלשהי מהמפגש הקצר שלו עם פוטין.