הלם במסעדה: זה המחיר ההזוי שביקשו על "חיתוך עוגה"

מסעדת גג יוקרתית מבוורלי הילס שבקליפורניה נאלצה להגיב, לאחר שקבלה שכללה דמי "חיתוך עוגה" בסך 110 דולר הפכה לוויראלית ברשתות החברתיות.

בלוגרית אוכל מוכרת פרסמה באינסטגרם חשבון מהמסעדה, הממוקמת בראש מלון מפורסם, שבו הופיע חיוב של 110 דולר (כ-320 שקל) עבור חיתוך עוגה. לפי החשבון, המסעדה גבתה 10 דולר לכל סועד בקבוצה, בזמן שסכום הארוחה הכולל עבר את רף 1,100 הדולרים.

הסרטון שפורסם צבר יותר מאות אלפי צפיות, ועורר ויכוח סוער ברשת. חלק מהגולשים טענו כי מדובר בנוהל מקובל במסעדות יוקרה כאשר מביאים קינוחים, בעוד אחרים אמרו כי היה צורך לעדכן את הלקוחות מראש על התוספת החריגה.

גם בעלי מסעדות הצטרפו לדיון. אחד מהם כתב: "אם לא הודיעו לכם מראש על התשלום, אתם צריכים לקבל את הכסף חזרה. היו חייבים להסביר ולקבל אישור לפני שחילקו את העוגה. 10 דולר לאדם זה מוגזם".

בעקבות הביקורת פרסמה המסעדה תגובה רשמית באינסטגרם ובה נכתב: "אנחנו מצטערים שלא עודכנתם כראוי לגבי דמי חיתוך העוגה. זה לא משקף את הסטנדרט שלנו, והייתם צריכים לקבל הודעה ברגע שהבאתם את העוגה".

המסעדה הוסיפה כי תשמח להחזיר את הסכום שנגבה ולהזמין את הלקוחה וחבר נוסף לחוויה מתקנת במקום. בנוסף הודיעה כי החליטה להפחית את דמי חיתוך העוגה מ-10 דולרים ל-5 דולרים לאדם.